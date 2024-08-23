初中公經社科｜教育局否認性教育內容過時　強調要保護未成年學生

▲ 教育局建議初中公經社科於9月起在全港中一級推行。（資料圖片）

教育局日前上載公經社科中三級支援教材，但性教育部分引起熱議，被批是傳遞不合時宜的價值觀。局方今日（23日）發文反駁，指「香港性教育未能追上現代社會發展」的看法不正確，認為鼓吹未有能力承擔後果的學生作出所謂知情決定，是不專業及不負責任。

教育局今日刊登「初中公民、經濟與社會科性教育正面睇」文章，稱公經社科目標是「立德樹人」，旨在培育12至14歲的未成年初中學生正確價值觀、正面態度和良好行為。而因應學生步入青春期，以「合乎情禮的親密關係」為題的性教育課程內容，一方面肯定嚮往親密關係是自然發展，另一方面亦提醒學生必須謹守規範，包括學習戀愛應抱持的態度、了解訂定親密界限的重要性及處理方法，亦將認識與性相關的價值觀，例如拒絕婚前性行為。

局方續稱，教育局有專業責任確保課程配合學生的心智發展和成熟程度，並顧及社會期望、家長意見等因素。學校在教授性相關議題時，則須配合學生成長需要，培育他們持守正確的價值觀和態度，在與性相關的課題作出合理判斷，及負責任、合法和合乎道德的抉擇和行為。

局方又強調，雖然社會對婚前性行為持不同意見，但應對未成年學生給予充分保護，並須提醒他們香港法例對與性相關的違法行為施以嚴厲懲處；且認為「應堅決拒絕婚前性行為」能提高學生的自我保護意識，起預防作用，以免犯下不可逆轉的過失，終身抱憾。

對有評論認為香港的性教育未能追上現代社會發展，教育局表示這種看法並不正確，指香港學校課程有關性教育的理念是要培養學生成為有整全價值觀的人，讓他們將來在思想和條件成熟時，對性的課題作知情及負責任決定。鼓吹未有能力承擔後果的學生作出所謂知情決定，是不專業及不負責任。

立法會議員張欣宇昨在fb發文稱，教導未成年人愛護自己、負責任地處理親密關係是應當的，但「婚前婚後」於現今社會不應成為一個人的道德評價標準，希望教育局傾聽和瞭解社會反彈聲音，認真重新審視相關內容。立法會議員江玉歡留言和議，稱「作為女性，也認為這一步是多了，也與現代脫節。」

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