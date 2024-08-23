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港口物流｜「渝深港固定班列」首批貨抵港　鞏固提升國際航運中心地位

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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首批經「渝深港固定班列」及鹽田港中轉的貨物，今日順利抵達香港國際貨櫃碼頭。（和記港口集團提供）

「渝深港固定班列」周二（20日）於新建的重慶團結村鐵路站成功首發，首批貨物經由深圳鹽田港，中轉至香港葵青貨櫃港，今午（23日）抵達香港國際貨櫃碼頭，隨即換裝上國際班輪前往世界各地。隨著「渝深港固定班列」開通，重慶外貿企業可利用穩定的列車出發時間，將重慶至鹽田的運輸時間從5天縮短至2天，加上鹽田港每天有6班駁船開往葵青貨櫃港，實現成渝貨物3天內抵達香港的目標。

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葵青貨櫃港以亞洲及南美洲市場為主，航線數量為華南之首。鹽田港則主要聚焦歐美，航線貨量佔總量約8成，更擁有深圳唯一直接開進港口的鐵路，可為重慶企業，特別是電子資訊產業和汽車製造業，加強進出口貨物的運輸路線，提高物流效率和國際競爭力。

運輸及物流局首席助理秘書長陳可舒指，「渝深港固定班列」新模式將擴大香港和鹽田港的「貨物輻射範圍」，增加兩個港區的貨運量，並有助重慶發展成為區內「海鐵聯運」物流樞紐，再經「渝深港固定班列」揚帆出海，讓粵港澳大灣區更好地服務全國。

香港國際貨櫃碼頭董事總經理周彥邦則指，葵青貨櫃港與鹽田港在過去近31年緊密合作，往來兩地的駁船服務穩定可靠，為是次「渝深港固定班列」成功開通，創造了堅實基礎，同時亦充分發揮兩地外貿航線的互補優勢，建立高度銜接的物流體系，達至重慶等內陸地區、深圳和香港的三地互惠共贏。

和記港口集團就稱，香港國際貨櫃碼頭未來將繼續與各方合力創造及推出「葵鹽通」和「渝深港快線」等創新合作模式，鞏固和提升香港國際航運中心地位和國際貿易中心地位，並合力增加大灣區的整體國際競爭力。

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