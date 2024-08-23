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突發事件｜何文田公主道私家車避截查撞傷警員　多名警員擎槍

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何文田公主道有私家車避截查撞傷警員。（網上影片截圖）

何文田發生突發事件。今日（23日）晚上8時許，警方於何文田公主道堵截可疑車輛，其間於培正道休憩花園對開截查一輛銀色私家車時，司機突然踩油倒後，一名警員被撞倒捲入車底，由救護車送院治理，要戴上頸箍固定頭部，並用氧氣罩協助呼吸。多名警員擎槍戒備，最終把涉事司機由車內拖出制服，鎖上手銬帶上警車。

據了解，警方較早前於黃大仙區發現一輛可疑車輛，人員處理期間，該車突然往西九龍方向逃走。警方採取「截進行動（第一級）」追截，於公主道58號對開發現可疑車輛，並進行截查，詎料可疑車輛再嘗試逃走，一名駐守西九龍衝鋒隊第三小隊的男警員被撞及。據悉涉事車輛懷疑與毒品有關。

即看事發一刻：

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從網上影片可見，當時大批警員包圍一輛可疑銀色私家車，但私家車未有停下，更突然踩油倒後，撞到一名警員。私家車之後加速衝前，企圖突破重圍離開，在車流中左衝右撞，更猛撞向前方的黑色私家車車尾，導致安全氣袋彈出，車頭嚴重損毀。多名警員擎槍戒備及持警棍敲打車身，最終把司機由車內拖出制服。大批警員到場調查，反恐特勤隊亦奉召出動。

被撞男警出事後仍能站立，跑了幾步到路邊。而另一段片段見到男警躺在路邊，有同袍叫他「唔好瞓呀！無嘢無嘢！頂住呀！」

另受波及的黑色私家車，約50歲女司機，報稱扭傷頸部，即場接受救護員治理。

運輸署表示，因突發事件，公主道（往窩打老道方向）介乎培正道與漆咸道南之間的一段部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。 同時，康莊道及紅磡繞道車輛不能駛入公主道。現時上址交通繁忙。

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