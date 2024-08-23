跨境救護車｜跨境救護車今年推出　車型首次於演練中曝光

▲ (政府新聞處)

政府今日（23日）聯同廣東省和深圳市政府進行「大灣區跨境直通救護車試行計劃」演練，測試在模擬載送病人的情況下的救護車跨境安排。演練大致暢順，香港特區政府與相關內地部門會檢視演練流程，以期今年內推出試行計劃。



今日的演練主要是為測試跨境救護車來往香港大學深圳醫院、屯門醫院及香港兒童醫院的行車路線，以及救護車出入境安排。指定的深圳跨境救護車今日早上從港大深圳醫院出發，經深圳灣口岸到達屯門醫院，然後再駛往香港兒童醫院，最後經深圳灣口岸返回港大深圳醫院，過程大致暢順。

當局表示，在臨床需要的情況下，港大深圳醫院會派出醫護人員跟隨救護車運送病人到本港指定公立醫院。政府會確保相關醫生符合香港相關法例規定，使他們在入境香港後仍可繼續為救護車上的病人進行所需的醫療程序。本港醫務委員會已根據《醫生註冊條例》（第161章）相關規定作出一項有限度註冊的公告，醫管局正為日後會在跨境直通救護車提供支援的內地醫生申請有限度註冊。

另一方面，香港特區政府正與澳門特區政府商討相關的演練安排。啓動跨境救護車機制的首要條件是確保派送醫院港大深圳醫院或澳門仁伯爵綜合醫院和接收本港公立醫院事先達成協議，以病人的醫療需要、安全和利益作首要考慮，同時防止濫用機制。