社區藥房｜業界指同成分藥物可達百種　建立藥物標準路漫長

▲ (陳靜儀攝)

建立社區藥房系統需制定相應服務標準。有社區藥房營運者表示，有相同藥物成分的相近藥物種類繁多，曾爭取建立公私營互通配藥系統惟未成功，料開展計劃後尚有很長的路要走。港大藥劑學系教授黃志基指，期望參考早前馬會籌建的社區藥房網絡制定運作模式。

本港主要由衞生署監管藥物處方及使用，不過公立醫院以及私家醫生一直各自進行購藥及處方，目前僅有少數社區藥房與醫管局個別聯網，試行小規模的合作，而部分社區藥房的藥物名單均有不同。業界普遍預料當局會透過醫健通系統連繫各持分者。

有社區藥房營運者表示，同一種藥物成分的基礎藥物可以有不少類別，以撲熱息痛為例，相關藥物多達百多種，要建立一致藥物標準，尚有不少工作。他指，政府推動計劃可令市民對社區藥房的認知度提升，但預料要家庭醫生是否願意「分權」予藥劑師仍成疑問。

推動社區藥房多年的港大藥劑學系教授黃志基向本報表示，即使不同社區藥房的藥物種類有別，由於政府今次以「買服務」形式提供服務，認為仍可選購合適的服務使用。

他又指，由賽馬會慈善信託基金策劃並捐助逾4億元，推行為期5年的「賽馬會藥健同心藥物支援網絡」，由馬會出資聯繫各間社區藥房籌建網絡是一個好例子，可參考建立營運模式以助將來推展計劃。

醫療衞生界立法會議員林哲玄指，當局耗資大量公帑建立「醫健通+」，他認為可透過新平台整合社區藥房的藥物標準。他又指，雖然社區藥房由政府推動，要說服醫生及藥劑師不容易，但兩者各有其專業分工，最重要有足夠溝通。

除了藥物覆配，當局亦希望建立藥物輔導、藥物整合及安全信息等專業藥劑服務。該社區藥房營運者指，社會近期關注點似乎更在於解決公院配藥亂象，期望政府推動計劃時不要忽略藥物教育的重要性。