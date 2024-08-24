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開學｜蔡若蓮：全港4成中小學參與健康精神約章　預計未來5年至少15校停辦或合併

社會

發布時間： 1 小時前

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教育局正研究小學呈分試科目比重，蔡若蓮指若不納入體育科，也會被認為不夠重視。（資料圖片）

9月開學在即，教育局局長蔡若蓮接受傳媒訪問表示，新學年推出的《4Rs精神健康約章》，已獲393間中小學響應，佔全港中、小學約4成，超出局方預期。她亦提到，因應學齡人口下跌，連同即將停辦的4間有時限學校，預計在未來5個學年至少15間中小學將停辦或合併。

至於由政府跨部門於去年底展開、延長至年底的中學「三層應急機制」，蔡若蓮指，目前由中學校長即時轉介至精神科的個案逾200宗，需要校外支援的個案涉逾120宗。她形容機制是針對高峰期的額外安排，若變為恒常可能會影響其他服務。

她續說，當局會進行階段性總結，包括跟業界及前線教師商討，檢視何時為最有需求的高峰期時段，而學界一般會特別留意長假期後重新上學，以及考試前後，她又指，到校社工和校本心理學家數目暫時足夠。

同時，教育局正就小學呈分試科目分數比重諮詢學界，消息指有機會加入體育科呈分。蔡若蓮指，學生需要全人發展，倘只考慮學術或紙筆評估成績，不納入體育枓，社會也會認為不夠重視，故當局會作出平衡，避免學生對評估產生很大壓力。

另外，蔡若蓮提到，學齡人口將於1至2年後將急促下跌，已約見50多個辦學團體，檢視收生挑戰，預計未來5個學年，除了4間「有時限小學」按計劃停辦，另有11間中小學停辦或合併，教師需求將減少。她形容，目前完成培訓的合資格註冊教師數目供應「非常充裕」，但例如英文科、體育科及視藝科教師「相對某一時段是難聘請」，局方會留意教師人手供應，尤其是某些學科，再調節課程規劃，包括額外增加學位教師教育文憑課程，為相關人手短缺的學科加快供應。

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