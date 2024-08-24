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巴黎奧運丨捲性別爭議拳后林郁婷代言衛生棉　回應質疑：我不是女生，甚麼是女生？

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運奪金牌引爭議。

【林郁婷/台灣拳后/巴黎奧運/拳擊/黃秋生】「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運奪女子57公斤級別拳撃金牌，贏得榮譽，但同時也飽受外界質疑性別，甚至成國際輿論焦點。

事因林郁婷及阿爾及利亞的卡莉芙（Imane Khelif）兩名運動員，都曾在2023年的國際拳擊協會（IBA）世錦賽中，因未能通過性別測試被取消資格。而二人均有出戰今屆奧運女性拳擊項目引國際社會討論。

國際奧委會則強調所有參加女性項目的運動員都符合比賽資格，並指IBA去年是沒有經過正當程序而DQ兩人。

影帝黃秋生力撐林郁婷，大罵《哈利波特》JK羅琳（J.K. Rowling）的性別質疑根本是「巫婆」、「覺得麻瓜（Muggle）很可笑。」等。

巴黎奧運丨俄羅斯靚女教練Anastasia Bliznyuk引關注　網民讚靚到似精靈女王【多圖】

「台灣拳后」林郁婷

巴黎奧運丨林郁婷拍衛生棉廣告

林郁婷在前日（8月22日）出席衛生棉品牌代言活動，直說她在形象廣告中的口號完美詮釋其個人寫照，粉碎這段時間的性別質疑。

該衛生棉品牌在前日召開發布會，宣布由林郁婷任產品代言人。在最新的廣告片中，林郁婷對著鏡頭打拳，及後打開儲物櫃，內裡放著衛生巾產品，她說：「我不是女生，甚麼是女生？」廣告最後顯示宣傳口號：「女生，不為誰的想像而生。」

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巴黎奧運丨直言不畏懼挑戰

該衛生棉則在社交網站上表示：「當魔法試圖扭曲事實，將所有質疑的目光施放在她的身上，我們會告訴世界，林郁婷，是我們的代言人，一個衛生棉品牌的代言人，以一個女生的身份，不僅代言我們的產品，更代言我們對女生的信念。」

而林郁婷在個人社交平台發文，稱：

面對無數質疑的聲音
我不畏挑戰，每一拳都是信念💥

與天天衛生棉並肩走過10年
此刻，更要挺身而出 一起為更多女生發聲
很高興能結合品牌的力量，一起再次凝聚台灣

女生，不為誰的想像而生

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