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法證先鋒VI丨《新聞女王2》驚喜預告2025年冬季播　傅嘉莉學以致用當珠寶鑑證顧問

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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《法證先鋒VI：倖存者的救贖》傅嘉莉

TVB劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》）昨晚（8月23日）一集除單元個案「長者雙屍慘案」，還有三大焦點劇情！

繼續每星期飛往日本積極尋妻寶英（王敏奕飾）的星柏（黃宗澤飾），造訪寶英同學結子的丈夫Duncan Hayeorth（古天祥飾），除得知結子曾經失蹤，及因殺了人被關進精神病院外，還發現了似是與連串神秘失蹤事件有關連的貓面具。

法證先鋒VI丨吳業坤大騷流利日語　坤哥太太浜口愛子推演《法證先鋒6》

《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

法證先鋒VI丨閃現《新聞女王2》廣告牌

另一驚喜焦點，是在星柏尋妻期間，鏡頭穿插了大阪的夜景做過場，豈料相關畫面竟閃現《新聞女王2》的大型廣告牌，預告了《新聞女王2》將於2025年冬季殺到，大大點燃了《新聞女王2》的期待值，亦再次展現了「TVB劇集宇宙」的精密連結。

最後一個焦點劇情，是原本答應了仔仔Alvin（許恩祺飾）到學校比賽二人三足的書婷（傅嘉莉飾），因臨時獲名珠寶鑑定師洪七言（冼燕芳飾）約見商討重要事情，竟臨時放了Alvin飛機，大鬧情緒的Alvin最終雖然在井Sir（袁偉豪飾）幫助下拿了第一名，但最終還是氣憤至將獎牌丟下海。

《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

法證先鋒VI丨傅嘉莉發揮所長

相關劇情特別之處，是當中呈現的寶石鑑定過程，無論是鑑定器材、內容及相關對白，均由修讀過珠寶鑑證文憑的傅嘉莉（Kelly）提供意見。

Kelly表示，對於首度能將自己的專長放入劇集中深感興奮：「因為監製好細心亦好錫我，留意我近年修讀珠寶鑑證，就諗不如將呢個專長擺落我的角色人物上；但因為珠寶鑑證好難呈現，所以改咗珠寶設計。而第10集涉及珠寶鑑證嘅劇情，好多謝監製同編審咁信我，佢哋問咗我同埋跟咗我所有意見去呈現件事。當時我好興奮，因為呢樣嘢係我呢幾年好鍾意嘅嘢，我都有問番學校嘅教授，同佢一齊研究點樣簡而快去呈現件事。」

《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

她續指，拍攝《法證先鋒6》期間，曾飛往英國拎取鑑證文憑，感覺劇集與珠寶鑑證這件事特別有緣。

已持續讀4年珠寶鑑證的Kelly，透露現時仍有繼續進修，相當好學上進：「我中間都讀咗好多個course，由初級到高級都有，包括瑞士頂尖鑑定所古柏林Gubelin嘅初、中、高班，我都全部讀晒。依家我修讀緊鑽石文憑鑑證，嚟緊一月都要考公開試。」

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法證先鋒VI丨小演員恩祺受注目

另外，劇中飾演Kelly囝囝Alvin的小演員恩祺（其英文本名亦是Alvin）亦相當值得留意，恩祺雖然只有7歲，但已有一定拍攝經驗的他，不但講對白相當流暢，演技亦相當多元；無論是傷感、搞怪、搗蛋、嬲豬及開心等表情都演繹得相當到位，尤其昨晚由嬲豬媽咪到原諒媽咪綻放燦爛笑容一刻，更是相當可愛，入屋指數爆燈。

Alvin就讀英基九龍小學，除參演過《愛．回家之開心速遞》、「麥當勞叔叔之家」的微電影《在一起 才是家》及電影《偵戰》外，亦是廣告界寵兒，曾為政府宣傳片、食品、銀行、保險公司、服裝品牌、巴士公司、酒店、保健產品等拍攝廣告。

《法證先鋒VI》小演員恩祺。

從Alvin社交網所見，Alvin性格活潑好動兼動靜皆宜，喜歡打籃球之餘、跆拳道下月將晉級為藍帶級別；另外又懂得彈鋼琴及下國際象棋等，興趣多多。經常做出古怪Cutie表情的Alvin，加上一頭微曲髮，獲不少網民大讚有日本小帥哥味道。

Alvin媽媽Nancy受訪時透露，Alvin就讀國際學校中文水平相對較弱，看中文劇本有困難；加上對白較多，Nancy在家遂以講故事形式，每一場戲都跟Alvin解釋前因後果，不會讓他死背台詞以致影響發揮及自然感。

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法證先鋒VI丨袁偉豪父愛滿溢

Nancy又謂感恩Alvin接觸過幕前工作後，不少能力都有顯著的進步和成長：「例如聽指引、專注力、記憶力，亦多咗團體合作嘅精神！喺不影響學業情況下，可以都畀機會佢嘗試唔同嘅演戲模式。」

此外，Nancy又大讚劇中叔叔袁偉豪、爸爸馬貫東及媽咪傅嘉莉均很照顧Alvin，當中猶以初為人父的袁偉豪最為窩心緊張，Nancy說：「記得有場打邊爐，時間關係啲嘢未熟，Alvin一cut就話粒魚蛋凍嘅，Ben哥即刻好緊張咁話『快啲吐出嚟！快啲去漱口！』見到佢好緊張嘅樣，好可愛，好符合新手爸爸嘅身份！另外我囝囝間唔中有鼻敏感，Kelly都會唔怕污糟成日幫佢抹鼻涕。」

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