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香港小姐2024丨15位佳麗玩轉海陸空　莊曉婷爆喊自責：好多嘢做得唔好

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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《2024香港小姐 女．遊記》

港姐特備節目《2024香港小姐 女．遊記》內，15強佳麗分成五組出發拍攝外景。

分別是內蒙古Team的5號莊曉婷（Kimmy）、6號李曼思（Adria）和15號俞可程（Kanis）（ 嘉賓：何沛珈、陳懿德）、菲律賓碧瑤Team的2號倪樂琳（Ellyn）、3號王汛文（Candice）和4號謝淑怡（Zoie）（嘉賓：黎芷珊、彭慧中）、塞班Team的7號秦冀雯（Yvonne）、8號盧凱怡（Kerry）和12號鍾翠詩（Tracy）（嘉賓：麥美恩、馮盈盈）、新加坡Team的1號陳紫佟（Jessie）、10號吳芷靖（Clary）和13號程姜月（Dolores）（嘉賓：江美儀、邵初）、香港Team的9號陳甜甜（Rose）、11號梁嘉莹（Emily）和14號楊梓瑤（Amina）（嘉賓：高海寧、謝嘉怡、賴慰玲）。

香港小姐2024丨15強入圍佳麗童年照曝光　鍾翠詩超可愛倪樂琳自認搞怪小妹表演慾強

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香港小姐2024丨佳麗拍攝期間爆喊

《2024香港小姐 女．遊記》節目宣傳影片日前釋出，15位佳麗體驗了非一般外景之旅，玩轉海陸空！當中親親大自然的項目有塞班Team的親親魔鬼魚＋美人魚式浮潛＋小型飛機之旅，及菲律賓碧瑤Team的郊區策騎。

另玩刺激的，則有內蒙古Team挑戰速度與激情的越野車，及新加坡Team的高空飛索，三位佳麗打破傳統框框，暢玩期間嗌足全程大晒真性情。至於香港Team的行程則以幫助海外佳麗體驗香港特色文化及感受生活為主，佳麗還會學吊威吔及化大戲妝體驗粵劇文化。

有激情自然亦有感性，宣傳片還節錄了佳麗拍攝期間的爆喊感性Moment，有失落崩潰的7號秦冀雯、崩潰爆喊的13號程姜月、6號李曼思及5號莊曉婷，5號莊曉婷還爆喊自責：「好多嘢做得唔好…」

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