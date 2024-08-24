公主道瘋狂駕駛｜藏毒私家撞倒4車1警員　警方否認追截車輛譴責司機罔顧他人安危

▲ 九龍城警區助理指揮官（刑事）警司徐淑儀(左）今日交代案情。（警方fb直播截圖）

警方昨晚 (23日）在何文田公主道截查一輛可疑私家車，多名警員擎槍及用警棍敲打車輛下，制服40歲潘姓男司機，事件導致4車損毀及1名男警受傷，案件交由九龍城警區重案組跟進，疑犯正被扣留調查。

警方今日（24日）交代案情，被問到是否將在場市民車輛當作「人肉路障」，警方否認當時有追截或截查車輛，指涉事可疑私家車曾在九龍城及紅磡一帶5次衝燈及3次逆線行車等，警方遂部署汽車分流、以監察可疑車輛的去向，未料該名司機仍企圖開車逃走，警方強烈譴責涉事男司機罔顧其他道路使用者及警員安危。

九龍城警區助理指揮官（刑事）警司徐淑儀今表示，涉事男司機涉嫌未獲授權而取用交通工具、狂亂駕駛、襲警、販毒、藏有他人身份證、無牌駕駛，以及駕駛時沒有第三者保險被捕。警方指，昨晚7時接獲舉報，指一輛涉及未獲授權而取用的私家車在黃大仙一帶徘徊，警員展開行動跟進，隨後西九龍衝鋒隊接手進行掃盪，警方同時監察可疑車輛去向，發現涉事車輛在九龍城和紅磡一帶以極危險的方式駕駛，包括5次衝燈、5次違反路面標記，以及3次逆線行駛。

隨後到晚上約8時，車輛被發現停泊在公主道西行線一個油站旁的小路，衝鋒隊成員隨即在距離可疑車輛400米以外位置部署汽車分流，以監察可疑車輛的去向。可疑車輛男司機發現警員時，立即沿公主道西行線行車，不顧其他道路使用者及警員安危之下，突然加速撞向前方第2、3綫的3輛車，未能逃去，其後又倒車撞到1名警員，將該名警員拖行至隨後的第4輛車，可疑車輛再向前撞向先前的3輛車。

可疑車輛最終停下，期間警員有擎槍，以及用警棍敲打可疑車輛的玻璃，作出警告，最終該名男司機被警員制服。事件導致4輛私家車損毀，車上9人（包括5男4女），全部報稱無恙；另有1名警員受傷，現正留醫，情況穩定。 九龍城警區重案組第1隊接手調查，在可疑車輛發現大量毒品，包括有冰毒、霹靂可卡因及氯胺酮，黑市價值逾2萬元，並檢獲1張不屬於男司機的身分證，該名男司機亦未持有有效駕駛執照。

被問到當時有否要求在場其他市民車輛停下、阻截涉事可疑車輛，以及是否將市民當成「人肉路障」。警方指，由於該可疑車輛較早前在九龍城和紅磡一帶作出危險駕駛行為，故警方並無追截車輛，而是採取「捷進行動」，以監測車輛去向，當時警方在距離可疑車輛400米的位置外進行汽車分流，但疑犯發現警員後，仍妄顧他人安全、不負責任地衝向其他市民車輛和警員。

至於為何在涉事繁忙車道上截停可疑車輛，警方再次否認當時有追截或截查車輛，只是監察車去向方向，在相應距離下作車輛流量分配安排；據網傳事發影片可見，當時有一輛停泊警車橫跨兩條行車線，警方今形容，警車當時是打算將第一至第二線車流收窄，惟男司機見到警方後突然開車，

只可惜車輛見到警方同其他車輛，都照開車自己衝過嚟，所以我哋唔存在主動截查佢。

被問到警方當時為何未有開槍，警方指，當時評估到現場有其他私家車，故警員只是擎槍戒備，阻嚇司機，並無開槍，最終司機亦停下車輛。警方強烈譴責被捕男子罔顧道路使用者及警員的生命財產安危，行為極之不負責任，並呼籲市民致電聯絡九龍城警區重案組第1組（3661 7983） 提供資料。

警方另已通知事件中損毁的4輛私家車司機，應在24小時內聯絡保險公司申請理賠，維修前需委托公證行報價，並可循小額錢債審裁處追討損失。

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