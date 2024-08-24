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日本核污水｜福島核電站事故平均2個月1宗　環境局：倘惡化或收緊日本水產禁令

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發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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港府自去年8月起禁止東京及福島等10個都縣的進口水產品、海鹽及海藻入口本港。（資料圖片）

日本福島核污水排海一周年，港府自去年8月起禁止東京及福島等10個都縣的進口水產品、海鹽及海藻入口本港。環境及生態局今日（24日）表示，福島核電站過去一年至少發生7宗事故，即平均兩個月1宗，形容頻率之高令人震驚，港府會繼續密切留意核污水排放的發展，如發現情況惡化，不排除有需要採取進一步措施來加強保障香港食物安全。

日本農林水產大臣坂本哲志月中訪港與政務司副司長卓永興會面，曾表達希望港府撤銷對福島等10個都縣的海產進口禁令，環境及生局方今在社交平台Facebook發文，亦引述日本政府近日從不同渠道表示福島核污水經處理後符合國際標準，並要求香港放寬管制日本水產進口。

環境及生態局表示，已多次向日本政府指出，福島核污水排放將長達30年，涉及逾130萬噸核污水，形容時間之長和規模之大是前所未有，一旦有任何失誤，對海洋生態和食物安全可帶來「災難性後果」，故香港必須採取預防措施，限制日本最高風險地方的海產及相關產品進口，並為日本其他地方可進口香港的海產和相關產品作檢測，以保障香港食物安全。

局方提及，過去1年多，福島核電站發生的事故，單計被傳媒披露和報道的已有7宗，涉及員工因事故需要入院，以至附近環境受污染，最近1宗事故距今僅相隔兩周，即平均約兩個月便有1宗，形容頻率之高令人震驚，「面對日本福島核電站這樣的管理和監控水平，和一旦出事可導致的嚴重後果，香港採取務實措施作預防是必要的，亦是科學的。」
 
局方續表示，港府會繼續密切留意核污水排放的發展，包括日方及國際原子能機構的監察和科學數據等，進一步審視福島核污水排放對食物安全的影響，並會不時檢視相關應對措施。如發現情況惡化，不排除有需要採取進一步措施來加強保障香港食物安全。

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