《新西遊記》韓綜製作人加班遇車禍身亡　太太正懷孕預產期12月

▲ 《新西遊記》製作人李周亨交通事故身亡，終年35歲。

韓國人氣綜藝節目《新西遊記》、《一日三餐》的製作人李周亨（音譯，이주형），在本月22日凌晨加班回家途中遭遇事故，當場身亡，終年35歲。

綜合韓媒報道，曾參與製作《新西遊記》第2季與第3季、《一日三餐高敞篇》等知名實境秀的製作人李周亨，在當地時間22日加班至深夜後，正準備搭乘計程車回家。怎料計程車卻在路途中撞上一輛巴士，並被後方小客車追撞，導致李周亨當場傷重不治，而計程車司機則因輕傷而被送至醫院治療。

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同事悼念李周亨

消息傳出後，震驚韓國娛樂圈，《新西遊記》製作人「羅PD」羅瑛錫與同事齊悼念李周亨，稱：「只要是他負責的事情，他一定會比任何人更負責任，並總是竭盡全力到最後一刻，他總是仔細檢查、整理工作所需的東西，我很高興能與李周亨一起拍攝《新西遊記》。」

李周亨PD於2016年加入CJ ENM、tvN擔任製作導演，據悉，他去年7月才剛換了新公司，而且剛新婚不久，太太懷有身孕，預計12月迎接女兒的誕生，準備展開新生活，無奈卻遭遇不幸，令人惋惜，李周亨的喪禮預計在今日下午於首爾九老區聖心醫院殯儀館設靈。

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