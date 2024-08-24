  • 33°C
香港時間 : 2024824日 (六) 17:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《新西遊記》韓綜製作人加班遇車禍身亡　太太正懷孕預產期12月

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《新西遊記》製作人李周亨交通事故身亡，終年35歲。

韓國人氣綜藝節目《新西遊記》、《一日三餐》的製作人李周亨（音譯，이주형），在本月22日凌晨加班回家途中遭遇事故，當場身亡，終年35歲。

綜合韓媒報道，曾參與製作《新西遊記》第2季與第3季、《一日三餐高敞篇》等知名實境秀的製作人李周亨，在當地時間22日加班至深夜後，正準備搭乘計程車回家。怎料計程車卻在路途中撞上一輛巴士，並被後方小客車追撞，導致李周亨當場傷重不治，而計程車司機則因輕傷而被送至醫院治療。

點擊圖片放大
+6
+5

同事悼念李周亨

消息傳出後，震驚韓國娛樂圈，《新西遊記》製作人「羅PD」羅瑛錫與同事齊悼念李周亨，稱：「只要是他負責的事情，他一定會比任何人更負責任，並總是竭盡全力到最後一刻，他總是仔細檢查、整理工作所需的東西，我很高興能與李周亨一起拍攝《新西遊記》。」

李周亨PD於2016年加入CJ ENM、tvN擔任製作導演，據悉，他去年7月才剛換了新公司，而且剛新婚不久，太太懷有身孕，預計12月迎接女兒的誕生，準備展開新生活，無奈卻遭遇不幸，令人惋惜，李周亨的喪禮預計在今日下午於首爾九老區聖心醫院殯儀館設靈。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

香港小姐2024丨15強佳麗三圍身高體重一覽　盧凱怡上圍最驕人楊梓瑤身高最高
20:11 2024/08/22
香港小姐2024丨15強佳麗三圍身高體重一覽　盧凱怡上圍最驕人楊梓瑤身高最高
香港小姐丨郭珮文23歲生日罕有收起性感泰山裝上陣　收花戴皇冠化身公主
12:09 2024/08/23
香港小姐丨郭珮文23歲生日罕有收起性感泰山裝上陣　收花戴皇冠化身公主
香港小姐x東張女神｜何沛珈身材更勝選美時　網民流鼻血大讚贏晒今屆港姐【多圖】
14:06 2024/08/23
香港小姐x東張女神｜何沛珈身材更勝選美時　網民流鼻血大讚贏晒今屆港姐【多圖】
香港小姐丨朱千雪為產後復出拍廣告努力減磅　靚媽瘦身不瘦胸騷行山照
14:15 2024/08/23
香港小姐丨朱千雪為產後復出拍廣告努力減磅　靚媽瘦身不瘦胸騷行山照
香港小姐2024丨鍾翠詩奪華姐亞軍選美經驗豐富　 認心理質素好有助比賽
16:12 2024/08/23
香港小姐2024丨鍾翠詩奪華姐亞軍選美經驗豐富　 認心理質素好有助比賽

你可能感興趣

香港小姐2024丨15強佳麗三圍身高體重一覽　盧凱怡上圍最驕人楊梓瑤身高最高
20:11 2024/08/22
香港小姐2024丨15強佳麗三圍身高體重一覽　盧凱怡上圍最驕人楊梓瑤身高最高
香港小姐丨郭珮文23歲生日罕有收起性感泰山裝上陣　收花戴皇冠化身公主
12:09 2024/08/23
香港小姐丨郭珮文23歲生日罕有收起性感泰山裝上陣　收花戴皇冠化身公主
香港小姐x東張女神｜何沛珈身材更勝選美時　網民流鼻血大讚贏晒今屆港姐【多圖】
14:06 2024/08/23
香港小姐x東張女神｜何沛珈身材更勝選美時　網民流鼻血大讚贏晒今屆港姐【多圖】
南韓 網絡熱話 綜藝節目

最高瀏覽

吳文忻患癌丨吳文忻透露乳癌三期可申請資助 　選擇在公立醫院接受治療有原因
吳文忻患癌丨吳文忻透露乳癌三期可申請資助 　選擇在公立醫院接受治療有原因
減肥大作戰︱200磅醫生8個月激減48磅　教早餐吃2種食物減肥不反彈
減肥大作戰︱200磅醫生8個月激減48磅　教早餐吃2種食物減肥不反彈
東張西望︱宅男情迷年輕懷孕按摩師被騙80萬　女友大方原諒：唔係因為衰鹹濕
東張西望︱宅男情迷年輕懷孕按摩師被騙80萬　女友大方原諒：唔係因為衰鹹濕
小一報名丨傳統私立名校拔萃女小學　2025/26學年小一入學申請8月27日截止
小一報名丨傳統私立名校拔萃女小學　2025/26學年小一入學申請8月27日截止
謝霆鋒王菲現身機場放閃　當眾摸大腿超挨膊頭超溫馨
謝霆鋒王菲現身機場放閃　當眾摸大腿超挨膊頭超溫馨