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公主道瘋狂駕駛｜捱撞車主及出租車公司如何應變？　保聯列7要點

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何文田公主道昨晚有私家車撞倒附近4車及1名警員。（網上影片截圖）

一輛私家車昨晚 (23日）在何文田公主道疑為逃避警方追截，撞倒4輛私家車及撞傷1名警員，案件交由九龍城警區重案組跟進，40歲潘姓男司機正被扣留調查。

香港保險業聯會今列出7點，包括提醒是次被疑犯撞毀的車輛，如已購有汽車全保，可向所持有保單的保險公司申請賠償，至於作為肇事租用車車主的租賃公司，應就相關法例要求已具備第三者責任保險保障。保聯亦呼籲車主購買汽車全保，以保障自己的座駕。

保聯就汽車保險保障作7點提醒

  • 所有在香港道路上行走的車輛，必須按法例購買第三者傷亡責任保險，以保障因意外引致的第三者人身傷亡及財物損失。
  • 一般香港汽車保險第三保是有提供第三者傷亡責任及第三者財物損失的保障；但後者保障額通常較前者少。
  • 車主也可以選購汽車全保，保障自己座駕的損毀。
  • 在是次事件中，被疑犯撞毀的車輛，如已購有汽車全保，可以向自己保單的保險公司申請賠償。
  • 假如沒有購買汽車全保，則可以向肇事車主索取第三者保險賠償。
  • 若是次事故的肇事車輛為租用車，其租賃公司作為車主，應就相關法例要求已具備第三者責任保險保障。
  • 假如肇事車輛並無有效第三者責任保險（屬違法），受影響人士應可就其汽車損毁透過司法程序，向法庭申請民事賠償。

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