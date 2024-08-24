陳芋汐入讀上海名牌大學開學報到　被同學「野生捕獲」親民揮手打招呼

▲ 陳芋汐往上海同濟大學報到。

巴黎奧運女子雙人10米跳台金牌、女子單人10米跳台銀牌得主陳芋汐，沒有因為跳水訓練而荒廢學業，在今年年初，陳芋汐已被保送至上海同濟大學運動訓練專業，下個月將19歲的她即將開啟嶄新的大學生活。

早前，在8月18日，陳芋汐前往大學報到，並參加新生班級見面會，她更興奮地買了不少學校周邊產品，而人氣盛的陳芋汐路過操場時，被大批正在接受軍訓的同學看見，即向她打招呼並大叫：「樂樂（陳芋汐的花名）」，而陳芋汐一邊行邊和大家揮手問好。

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巴黎奧運丨出身體操世家

其實陳芋汐來出身體操世家，祖父曾為上海體操運動員，父母則從事體操教練及體操副教授，而陳芋汐在3歲起已接受體操訓練。而她由體操轉跳水，靠中國首位跳水世界冠軍史美琴具慧眼。

史美琴第一次見到陳芋汐發覺她身體條件不錯，便開始游說陳父把陳芋汐轉學跳水。經多次游說後，最終打動陳芋汐的父母，由此轉攻跳水。

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巴黎奧運丨堅持學外語

另外，陳芋汐也是一名學霸，說得一口流利英語，能流利接受外國傳媒採訪，堪稱文武雙全，只因她在訓練時，到休息時間卻堅持學習，加上教練曾建議「往後出國比賽需要英語溝通」，故每逢訓練的空檔時間，她會主動學英文。

而她被保送到上海同濟大學是許多體育名將選擇入讀的學府，包括國家隊蛙王覃海洋，曾在倫敦奧運200米蝶泳金牌的焦劉津也在該校畢業。

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