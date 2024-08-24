電騙｜警方首度在港偵破跨國電騙集團據點　檢獲逾8萬張實名電話卡呃港人逾6000萬元

▲ 警方今日公布首度發現有跨國犯罪集團派遣成員到香港設立據點。（警方FB直播截圖）

警方首次發現有跨國犯罪集團派遣成員到香港設立據點，進行電話詐騙，警方近日採取「風煙行動」，至今拘捕11人，包括6名馬來西亞人及5名本地人，並檢獲逾8萬張預付費電話卡。警方相信有關犯罪集團由4月至今干犯逾400宗騙案，涉及金額逾6,100萬元，被捕5名本地人負責運送物資、提供戶口及電話卡等。

警方今日（24日）交代案情，指涉事犯罪集團派遣成員到港，利用虛假身份證明文件購買及登記本地電話卡，用作操作大批本地電話號碼，讓境外的成員以「假冒客服」手法對香港市民進行電話詐騙。

警方經過調查後，於本周四（22日）展開拘捕行動，搗破4個犯罪集團的行動據點，以「串謀詐騙」、「使用虛假文書」及「洗黑錢」罪名拘捕11人，包括6名馬來西亞籍男子、3名本地女子及2名本地男子，年齡介乎20至67歲，並檢獲87部俗稱「貓池」的電話數據機、15部電腦及超過8萬張預付費電話卡。

警方透露，早前接報指有不法份子利用虛假身份證明文件，在網上登記預付電話卡，調查發現其中3名馬來西亞男子在5至8月透過電腦軟件，修改個人護照及他人的香港身份證資料，然後在本港實名登記制下，在網上登記300多張預付電話卡。警方追查發現，不法份子曾利用該批電話卡進行電騙，以客服身份，訛稱徵收保證金以協助市民取消收費服務。

行動中，警方於新蒲崗及九龍灣共搗破4個行動據點，犯罪集團涉及在據點以「貓池」將傳統電話訊號轉化為網上訊號，令境外犯罪集團可利用插入「貓池」的電話卡進行電騙。被捕的6名馬來西亞籍男子以旅客身份來港，來港再物色港人協助犯案，警方相信涉案犯罪集團不只涉及1個國家；各行動據點已安裝網絡攝影機，相信是讓集團高層監控據點內的運作及成員工作表現。

被問到電話卡實名登記制是否有改進空間，警方回應表示，與通訊事務管理局辦公室及電訊商業界成立的專責小組，會定期優化電話卡實名制，又指今次事件後，亦是好機會檢視並優化制度。

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