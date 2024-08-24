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陳振華患鼻咽癌積極抗病魔　當年因出軌家暴形象插水北上發展

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 20 分鐘前

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印度裔演員陳振華北上發展一段日子，近日卻表示患癌。

在2019年憑在TVB劇《今宵大廈》演晴晴（鄧佩儀飾）男友而為人認識的印度裔演員陳振華（Ricky）本來上位有望，大有可能成為下一個喬寶寶，可是在2020年，他被太太Alison在社交媒體發長文揭破賤男真面目，包括北上出軌，還作出家暴。

當時陳振華太太Alison在文中指對對方在外間常以「老婆成日攞佢錢」為名借錢，實際是在內地出軌，更將政府的資助、女兒的利是錢、朋友的應急錢等全部拿走，令到Alison與女兒生活拮据：「我同個女食都冇得食！學費你唔交累到個女冇書讀要退學！」

Alison死心地稱：「同你捱咗咁耐換返嚟就係呢啲？為咗隻廣州雞棄埋個女都算，仲要同人哋唱完我再唱衰個女，你有冇人性㗎！」由此令對陳振華形象插水，星途盡毀。

【北上出軌下場】陳振華被太太踢爆出軌形象插水　自毀星途轉往廣州做洗碗工

陳振華太太及女兒。

陳振華拍抗癌日記

之後他北上廣州，原本一心到內地發展，可是卻爆發疫情，令他大失預算，原本接獲的網劇、登台出騷等工作全被叫停。然後有被發現在廣州一間中餐廳打工賺生活費，負責洗碗、掃地等清潔工作外，並要負責傳菜、擺位等樓面工作等。

不過日前陳振華在抖音上載易片，寫道：「我的抗癌日記01」並hashtag表明 #水魚華#鼻咽癌#抗癌日記#打倒病魔#明天會更好。

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積極治療抗癌魔

陳振華在片中講近況表示：「好耐冇見大見，點解我咁耐冇喺熒幕出現呢，因為我「中咗獎」，我中咗呢個鼻咽癌，咁都可以畀我中到，仲要係鼻咽癌第四期。」

他續表示公開只是想想告訴更加多人知道患鼻咽癌不可怕，最緊要是積極治療，稱：「同埋心態好緊要，所以呢段時間我嘅心態係保持得好平穩，好好嘅，因為我要趕走呢個癌細胞，趕走病魔。」陳振華樂觀地表示相信自己可戰勝癌魔。

不少網民留言送祝福，同時有網民留言問有關鼻咽癌的病徵，陳振華回答：「早期基本沒症狀。開始有症狀已經係中，晚期了。例如有鼻血絲，頭痛頭暈，等等，但很多人會以為只是鼻炎。所以定期照鼻咽鏡，有咩事及早發現及早治療會比較好。」

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