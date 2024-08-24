四大支柱｜林世雄指坊間誤解物流業為夕陽行業　新設年度大獎表揚年輕人才

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

運輸及物流局局長林世雄今（24日）發表網誌，作為本港四大經濟支柱之一的物流業，不少人的概念仍停留在傳統的「企業對企業」(B2B)，甚至誤以為是「夕陽行業」，但他形容香港物流業一直在創新演變，且與每位市民都息息相關。

林世雄在網誌中表示，市民在本地網站購入的日常生活用品兩天後送到家中、海內外網購各類百貨一周到貨，以至今在香港日本餐廳享用着即日抵港而價錢合理的新鮮魚生等，都與本港物流業有關。

他提到，今年設立的《香港物流新銳大獎2024》已於本月3日起接受提名，為運輸及物流局曾於去年公布的《現代物流發展行動綱領》中，提到為表揚物流業的未來掌舵人，並吸引更多年青人投身現代物流業，倡議香港物流業界舉辦表揚業內年青物流人才的年度大奬，

他指，在香港物流發展局支持下，業界合辦上述大獎，以肯定在創新、高端、智慧及綠色物流等領域有出色貢獻及展現卓越潛力的年青物流人才的努力。活動共設3類別獎項，包括「物流新星獎」、「傑出專業獎」以及「創新領導獎」三個獎項，將分別授予物流業的新人、中層及高層。他表示，希望透過得獎者的成功故事，讓大眾尤其是年輕人了解現代物流業的發展新方向，鼓勵他們投身推動香港物流業發展。

由物流為核心業務的香港註冊公司或機構提交提名後，會交由業內高級管理人員及學界代表組成的評審委員會，並從專業成就、對物流業的個人貢獻及承擔，以及個人進修和領導創新等方面審核提名。

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