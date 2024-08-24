新聞之花丨孫雪祺將到城大執教鞭　趁開學前到中東旅遊：滿分暑假

▲ TVB前新聞之花孫雪祺中東旅行影靚相。

現年32歲的TVB前財經主播孫雪祺一向身材，因此甚受宅男注意，不過播孫雪祺在去年8月離開大台，離巢後的她更加「大解放」，在個人IG不時分享身穿吊帶裙、著比堅尼的靚相等，派福利益粉絲。

在上月，孫雪祺宣布有新工作，寫道：「TVB主持人辭職後，我在香港城市大學教新聞了，曾經在TVB當記者兼主持人的我，如今在香港城市大學媒體與傳播學院擔任講師啦！」

新聞之花丨孫雪祺轉換跑道城大當講師 宅男女神身材太出眾被上司「溫馨提示」

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孫雪祺中東影寫真

轉換跑道的孫雪祺更約定同學仔在9月開學時見，而趁開學前去中東旅行，並在個人社交平台上載旅行照。其實孫雪祺驛馬星動，她與朋友在上月到台灣旅行，之後又陪家人到甘肅觀光。近日，她到中東阿聯酋，她更在個人社交平台上載旅行靚相並寫道「滿分暑假」。

從孫雪祺分享中東旅遊照可見，她參觀阿布扎比著名景點謝赫扎耶德大清真寺，她並入嫏隨俗以阿拉伯女郎打扮上陣。不過她到阿布達比羅浮宮參觀換上綠色低胸短裙，大騷事業線。

之後，孫雪祺又再在IG騷另一輯在沙漠拍照片，並寫：「表面：沙漠好美我好型，實際：風沙好大我好累」，相中她穿貼身裙襯把曲線玲瓏身段盡展，其中一張相內，她赤腳行沙漠，可是長裙被風吹起，騷出美腿之餘幾乎走光，引得一班粉絲大叫不得了。

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