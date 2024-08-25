法證先鋒VI劇透丨第11集劇情預告　李啟遇襲娜娜成最大嫌疑人物

▲ 《法證先鋒VI倖存者的救贖》

TVB劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕、吳業坤主演，第10集劇集講到浩然、王靜回到譚發的單位，竟有重大發現，從而找到更多線索。

法證先鋒VI丨第11集（26/8）

譚發的女兒終於回港，浩然等向她道出譚發夫婦的死亡真相，怎料……

佩清的恩師邱浩基突然離世，佩清介紹他當護士的女兒邱潔瑩到冼陽的診所工作。

書婷因兒子曉明的緣故，決定向富豪馬夫人揭穿其孫馬志雲的秘密。

有人蓄意駕車撞向李啟，事敗後逃去，有不少憑證顯示似是其前女友苗娜娜所為，浩然等往找娜娜協助調查。

佩清發現浩基的死因有可疑，調查後有重大發現！

入住精神病院多年的殺人犯焦大衛，經醫生評估允許出院卻遭遇阻滯。

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