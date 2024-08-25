退休金｜劉麥嘉軒讚積金易平台「世一」　料10年內最多慳$400億行政費

▲ （積金局提供）

積金易平台於今年6月啟動。積金局主席劉麥嘉軒今日（25日）於網誌中以「世一」形容積金易平台，指其他地區的退休金制度的電子平台，屬於簡單的「儀表版」類別，只能讓打工仔女檢視不同營辦商系統傳送的資料，缺乏帳戶管理及交易功能，「積金易」卻可以提供全方位服務，包括可以做到跨計劃的統一帳戶管理及交易，亦可以享用「一個平台」的便利，連通所有強積金受託人，選擇各種適合自己的基金。

劉麥嘉軒稱，私營退休金制度是國際大趨勢，優點在於為打工仔女提供多元化的選擇，並透過市場競爭促進服務提供者不斷提升表現、產品水平和服務質素，但分散的行政系統對成本和效率都有一定影響。「積金易」徹底解決這個痛點，讓打工仔女兼享私營退休金計劃的多元化選擇和市場競爭優勢，以及中央電子平台的高效和方便，可謂「兩全其美」。

她表示「積金易」作為一個全球行政功能最齊備的私營退休金中央電子平台，其經驗深受海內外同儕肯定和關注。上月她和積金局同事前赴北京拜會人力資源和社會保障部，介紹「積金易」的設計特點和經驗。另外，積金局同事早前亦先後應邀出席由經合組織和國際退休金監管機構組織等在法國、印度、墨西哥、印尼等地舉行的一系列會議和論壇，與其他退休金監管機構就「積金易」的功能及在成員參與和保障、普惠金融、數據分析等多方面帶來的好處作深入技術交流。積金局團隊會繼續到訪海內外不同地區，分享「積金易」的經驗，說好「積金故事」。

她表示，「積金易」以非牟利模式營運，預計首兩年強積金基金的行政費會平均降低36%，十年內累計節省300億至400億元，相等於行政費降低41%至55%。並且用以下數字進一步解釋：在全部379個強積金基金當中，佔強積金總資產值85%的237個基金現在收取的行政費水平高於「積金易」收費，在相關強積金計劃加入平台後，這些基金必須減行政費，減幅最高達57%。這些數字只反映「積金易」運作首兩年的情況。隨著平台運作時間越長，「積金易」的成本效益將會越來越大，平台的收費亦會進一步下降，預計屆時絕大部分強積金基金都要進一步減行政費。

按照強積金託管資產規模「先細後大」的原則，積金局安排5間強積金受託人今年內逐一加入「積金易」，目前有2間（ 萬通信託和中國人壽信託）已加入，而第3間（交通銀行信託）將於9月3日加入。劉麥嘉軒呼籲有關計劃的打工仔女和老闆積極配合，踴躍使用各項支援服務加入「積金易」。

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