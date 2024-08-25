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樂壇天后丨蕭亞軒手術前浴室摔倒受傷　經理人：工作延至明年

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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蕭亞軒（取自facebook）

台灣天后蕭亞軒（Elva）去年推出單曲《愛沒有錯》後，本計劃世界巡演，可是因為髖骨關節受傷，預計9月將進行第4次手術，令巡演計劃被打亂。可是在昨日（8月24日）蕭亞軒的45歲生日前夕，卻傳出她在浴室跌倒，實在禍不單行。

蕭亞軒近年深受髖骨關節傷勢影響，一直靠復健減緩傷痛，而她將接受手術，先將腳上鋼釘拔出，重新灌入骨漿，再來進行下一階段的復健。可是據台媒報道，日前蕭亞軒在浴室跌傷，讓她痛得難以行走，但為重回舞台以及遵守與粉絲的約定，仍願意承受相當辛苦的手術以及復健。

蕭亞軒自爆病情4度入院做手術　Elva勇敢面對：有你們我不懼怕

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多次受傷導致停工

蕭亞軒的經理人對此表示：「她人沒事，小摔了一下，放心，下個月後的手術仍會進行的。感謝大家的關心。工作早就都順延至明年囉！」


其實她曾多次受傷導致停工，早年在美國拍MV時意外致頭部受傷，之後在家中遭愛犬咬傷，左臉從鼻子到接近下巴的位置有一道長疤，須手術治療。早前，蕭亞軒因練舞過於激烈，致右腳受傷及左腳舊傷復發，在一年半內做4次髖關節手術。

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