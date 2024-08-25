林奕匡升呢做新手爸爸　太太李靄璣一索得男誕2.84kg囝囝

▲ 林奕匡、李靄璣及囝囝。

現年39歲歌手林奕匡（Phil）升呢做爸爸！Phil的40歲太太李靄璣（Rikko）於前晚（8月23日）誕下兒子Darrien，母子平安，二人榮升新手爸媽！

囝囝Darrien出世時重2.84kg，在入產房前Rikko一直打算順產，但怎料在醫院經過十多小時後開始發燒，Rikko道：「我開始發燒，BB嘅心跳都去得好快，冇辦法之下要緊急轉做開刀手術，當時雖然好攰，但我好驚瞓著，瞓咗就見唔到BB，甚至瞓咗以後都唔醒。」

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林奕匡驚惶失措

Phil當時亦同樣感到驚惶失措，他道：「 我差唔多全程都陪住Rikko，希望俾多啲support佢，同埋分散佢嘅痛楚感覺，但睇住Rikko體溫不斷上升，BB心跳又不斷上升，都愈嚟愈擔心。」

當確定要做手術後幾分鐘，Rikko先入手術室，Phil在外面辦理手續後，隨即進入手術室，Phil回憶說：「當時我望住醫生俾我嗰一張開刀手術嘅風險資料，我突然好驚，人生從來冇試過咁驚，好驚Rikko同BB會有事，但係我知道我入到去，我一定唔可以俾Rikko feel到我驚，我要distract佢，於是我整定個playlist，全部都係我最柔和嘅歌曲俾佢聽。」

隨後，當護士告知Phil及Rikko BB出來了，二人依然緊張，直到聽到BB的哭聲，他們終於鬆一口氣，一直在旁的Phil隨即也幫忙為BB剪臍帶。當看到Darrien後，Phil也流露一臉慈父的笑容，說：「佢同我一樣咁多頭髮，眼仔碌碌就似媽媽。」

▲ 林奕匡與兒子

囝囝英文名有意思

Darrien還未有中文名，但Darrien這個英文名字就是由Phil想出來，有「Gift（恩賜）」、「Rich（豐盛）」及「Kindly（仁慈）」的意思。

Phil道：「Darrien呢個名係對囝囝嘅祝福同期望。其實都考慮咗好耐，想改一個『D』字頭嘅名，因為Rikko 嘅『R』 同 Phil 嘅『 P』都有個『D』字喺裡面。之前上網search，參考過過千個名都唔合心水，最後係自己諗出嚟，又幾好聽，上網check完，原來個名嘅意思又咁好，就確定用呢個啦！」

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遇很多驚險事

其實在Darrien出世前，Phil與Rikko都為小寶寶未雨綢繆準備了很多，亦遇上很多驚險事故，好似Phil在Rikko懷孕期間試過打波拗柴受傷，幸好未有骨裂，痊癒過程亦比想像中快，另外因為Rikko選擇順產，所以都難以預知囝囝的出生時間，早前Phil前往澳門演出，他都擔心撞正囝囝出世，Phil說：「所以我離港之前幾日，日日都同BB講，要等埋我返嚟先出世呀！結果BB好乖，真係等埋我！」

BB出世了，Phil與Rikko當然也忙於湊仔了！不過他們早就有心理準備，Phil更道：「因為係有計劃嘅懷孕，所以心態上，我哋都好ready、好期待。我哋亦一早安排好BB 用品、衣服、傢俬等等，亦學習咗點樣餵母乳同照顧BB，而家反而需要學習嘅就係BB將來嘅教育基金、健康保險同埋醫療保障等等。現今世代要好好養育一個小朋友真係唔容易，所以都要深思熟慮好好地安排！」想不到Phil早就為Darrien考量得這麼仔細，果然是一個好爸爸！

▲ 林奕匡兒子

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