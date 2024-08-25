王晶笑看江湖丨王晶爆《赤裸羔羊》有走光畫面　罕回應曾深深傷害邱淑貞指控

▲ 王晶在《王晶笑看江湖》繼續講紅顏知己邱淑貞。

王晶過近日在YouTube開個人頻道《王晶笑看江湖》，當中談到曾經紅顏知己、第一代「晶女郎」邱淑貞。在上一集，王晶講如何為邱淑貞度身訂造電影《赤裸羔羊》，把對方捧為「性感女神」令事業攀升。

在昨晚（8月24日），在最新一集《王晶笑看江湖》內，王晶講當年為《赤裸羔羊》造勢，早在電影開拍時推出大尺度海報以引話題，他說︰「首先我們先拍了幾幅很性感的海報，當時由香港《花花公子》（Playboy）中找了一位女攝影師拍，除了服裝或攝影師，連我和霍耀良（導演）都不可以留在裡面。拍攝場地只有3、4個人，都是女性、所以她就比較放心。」

王晶笑看江湖丨《與龍共舞》女主角原為邱淑貞 爆《赤裸羔羊》背後秘密

▲ 王晶在《王晶笑看江湖》憶與邱淑貞合作。

《赤裸羔羊》走光畫面盡毀

另外，在拍攝大膽場面時，王晶亦十分細心，用盡方法為令邱淑貞安心演出，稱：「最主要那場面，邱淑貞與任達華做的，我、霍耀良與攝影師各拿一部攝影機，基本上三部機盡量想在最短時間拍好所有畫面。讓她不需要忍受這麼久，其實對女演員來說，這種情況都挺折磨的。」

當中更透露邱淑貞在拍攝時用膠紙遮重要位置，可是效果不理想，於是他叫對方「真空上陣」，拍拍攝完畢後，王晶於剪接間花3日時間，逐格菲林處理，表示即使只看到些少走光畫面他也剪去，並稱：「我一剪完，把沒有用到的菲林全部都消滅了。因為你如果這樣的承諾都守不到，你就不是男人！」

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邱淑貞曾稱被王晶傷害

可是二人關係漸疏遠，王晶稱他們關係有變應由《百分百啱Feel》開始，他表示該片雙女主角，可是邱淑貞卻覺得自己戲份比鄭秀文少感不滿，稱：「可以說我們就由那時開始，就少合作了，亦由非常親密的朋友變成疏遠了。」

邱淑貞曾公開指王晶做了一件事令她深深傷害，而且認為不可原諒，一同主持節目李梓縱問王晶究竟是甚麼事，王晶罕有回應：「其實我都唔知，我真係覺得冇，就算有，我相信係誤會。」

王晶續指 :「我係一個咁樣嘅人，如果有人要指責我做咗某些事，對佢唔住或者咩……我唔解釋㗎！因為一個人可以咁樣公開講完，你點樣解釋，佢點樣都唔會承認㗎喇，即係唔會改變佢嘅諗法㗎喇！我覺得咪由佢咁講囉！」

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分開後彼此只見過一次

王晶表示與邱淑貞不再合作後，多年來彼此只見過一次面，王晶憶述多年前曾帶邱淑貞見一位中醫師，之後邱淑貞一直也有睇這位中醫師，某日王晶帶方逸華去該中醫師診所碰到邱淑貞。

他說：「佢結咗婚之後懷孕，原來全程都有睇嗰個醫生，係嗰個中醫幫佢take care，嗰日我又去，撞到。客氣埋去傾兩句啦，咁佢都好容氣，都冇乜嘢，大家傾……我話：『你陀得好靚呀，仲係一啲水腫都冇』，佢話：『因為醫生啦……』。」王晶表示因為成個診所的人也看住他們，因此亞人閒談兩句便分開，稱：「嗰次係我最後一次見到佢，同佢傾過偈，以後都冇同佢特別來往，我亦覺得唔適合，唔應該來往。」

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