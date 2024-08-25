珍惜生命｜東鐵九龍塘站漢跳軌亡　死者患情緒病疑工作問題尋短

九龍塘站懷疑有人墮軌，東鐵綫服務一度受阻。

事發今日（25日）下午12時48分，港鐵表示由於有人進入東鐵綫九龍塘站路軌範圍，東鐵綫來往旺角東至大圍站的列車服務暫停。港鐵車務控制中心接獲職員報告，懷疑有人墮軌，警方及消防接報到場，大批消防員在九龍塘站路軌上進行拯救。

據悉墮軌男子59歲，患有情緒病，疑因工作問題尋短，警方未有檢獲遺書，正調查成因。至下午約1時30分，救援人員證實事主當場死亡，並將他移離路軌，其後東鐵綫列車服務逐步回復正常。

受事故影響東鐵綫來往旺角東站至大圍站的列車服務一度暫停，港鐵安排了免費接駁巴士來往九龍塘站及大圍站，並呼籲乘客考慮使用其他交通工具。

東鐵綫其他服務如下：

金鐘站至旺角東站 - 10分鐘一班

大圍站至羅湖站 - 10分鐘一班

大埔墟站至落馬洲站 - 15分鐘一班

防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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