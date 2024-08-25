  • 31°C
香港時間 : 2024825日 (日) 17:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

珍惜生命｜東鐵九龍塘站漢跳軌亡　死者患情緒病疑工作問題尋短

社會

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

九龍塘站懷疑有人墮軌，東鐵綫服務一度受阻。

事發今日（25日）下午12時48分，港鐵表示由於有人進入東鐵綫九龍塘站路軌範圍，東鐵綫來往旺角東至大圍站的列車服務暫停。港鐵車務控制中心接獲職員報告，懷疑有人墮軌，警方及消防接報到場，大批消防員在九龍塘站路軌上進行拯救。

據悉墮軌男子59歲，患有情緒病，疑因工作問題尋短，警方未有檢獲遺書，正調查成因。至下午約1時30分，救援人員證實事主當場死亡，並將他移離路軌，其後東鐵綫列車服務逐步回復正常。

受事故影響東鐵綫來往旺角東站至大圍站的列車服務一度暫停，港鐵安排了免費接駁巴士來往九龍塘站及大圍站，並呼籲乘客考慮使用其他交通工具。

東鐵綫其他服務如下：
金鐘站至旺角東站 - 10分鐘一班
大圍站至羅湖站 - 10分鐘一班
大埔墟站至落馬洲站 - 15分鐘一班

防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

交通事故 大圍 九龍塘 港鐵 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月25日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月25日 時間12:05）
新聞之花丨孫雪祺將到城大執教鞭　趁開學前到中東旅遊：滿分暑假
新聞之花丨孫雪祺將到城大執教鞭　趁開學前到中東旅遊：滿分暑假
陳芋汐入讀上海名牌大學開學報到　被同學「野生捕獲」親民揮手打招呼
陳芋汐入讀上海名牌大學開學報到　被同學「野生捕獲」親民揮手打招呼