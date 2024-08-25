超市優惠｜兩大超市本周優惠攻略　焦點：買4支Darlie牙膏送$232禮品

▲ 兩大超市本周優惠攻略，焦點：買4支Darlie牙膏送$232禮品。(惠康圖片)

本周兩大超市繼續推優惠商品，包括買4支Darlie牙膏送總值$232禮品、各款可口可樂/雪碧/玉泉/芬達汽水330毫升8罐$56/2排，平均$28/排。

百佳

開學優惠











買任何產品 （初生嬰兒奶粉/ 商戶直送產品除外）滿$100，+$45換購 Tempo迷你裝紙手巾18包裝3件。（任擇三款）（每宗交易最多可換購9件）

買維他奶/ 鈣思寶/ 維他常溫飲品（冷凍產品除外）滿$60送維他奶低糖草莓/香蕉250 毫升6包裝（隨機一款）。買滿$80， 再送家樂氏雜錦裝170克裝

買穀類早餐滿$50送佳之選即食燕麥片/快熟燕麥片/原片大燕麥 200克（隨機一款）。

買任何薯片/蝦條/爆谷 +$15換購多樂脆原味粟米片190克。

佳抵買

金鳳牌純正泰國頂級香米8公斤裝$268/2包，平均134/包，買2包再送2包金鳳牌純正泰國頂級香米1公斤裝（總值$53）

可口可樂/雪碧/玉泉/芬達汽水330毫升8罐-各款$56/2排，平均$28/排

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星期五至日限定優惠

維他檸檬茶/菊花茶250毫升6包裝-各款$40/3排， 平均$13.34/排

寶碧金裝3層/4層極致柔韌高級衛生紙10卷裝$58/2條，平均 $29/條

買任何產品滿100，+$45 即可換購 3排 Tempo 迷你紙手巾18包裝（價值$80.4）；+$48 即可換購 原箱 土耳其無花果 700克（價值$58）

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買維他/維他奶/鈣思寶常溫飲品，買滿$60 即送 低糖士多啤梨／香蕉豆奶（任擇一排 - 價值$21.9）；買滿$80 再送家樂氏穀類早餐雜錦裝 170克 （價值$20.5）

惠康

買4支Darlie 清新薄荷/淡雅花香酵素牙膏120克（優惠價$47），即送總值$232禮品，包括1支麗仕沐浴乳1公升（價值$56），1袋紡優美洗衣珠百合/藍風鈴30粒裝（價值$50），1排維他氣泡六罐裝310毫升（價值$25），1包超力金裝銀絲香米1公斤（價值$25），1條得寶印花3層衛生紙10卷裝（價值$46），1袋得寶抽取式面紙4包裝（價值$30）。

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買任何產品滿$100可加$40 換盒裝水密桃5-6個（標準價$59 /盒） ，以及加$79 換1袋 Ariel 4D 抗菌洗衣膠囊（抗菌去漬/室內晾衣）（標準價$199.9）

買刀嘜 3支裝花生油3x900毫升1排（標準價$135/ 排），即送總值$51.5禮品

買2支淘大 特級蠔油/減鹽蠔油550克（標準價$22/支） ，即送總值$48禮品

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網店優惠

















新客買滿$500即減$35再免費送貨，即去惠康網店掃貨：https：//bit.ly/470mcRU​

本週精選推介：​

阿一福袋系列低至47折​

美心各款月餅低至65折​

榮華月餅低至66折​

恆香月餅低至6折​

翠山軒流心芝麻/花生擂沙湯圓獨家新登場 嘗鮮價$25.9

安記各款流心鮑魚$38一罐​

買6支紅白酒/香檳即享85折

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