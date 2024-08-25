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容祖兒演唱會丨升降台突降下容祖兒仆倒　Joey幾乎直跌落台底

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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容祖兒在澳門舉行《容祖兒Eternity演唱會2024》時遇意外。

樂壇天后容祖兒在澳門新濠影滙舉行第二季《容祖兒Eternity演唱會2024》，可是昨晚（8月24日）當她與一眾舞蹈員在台上勁舞時，她腳下的升降台竟突然提早打開，祖兒一時失平衡整個人仆倒，她即時驚叫起來，幸好祖兒反應快，大窿邊緣的她地上滾了一圈避過跌下台底。

不旖祖兒一時間嚇呆坐在台上，兩名舞蹈員即時扶起她，祖兒望着台底儍笑了兩聲，很快回過神來繼續專業地演出，而意外發生後一名保安即時由台底上來，護着祖兒返回後台，祖兒還安撫觀眾：「一齊落番去啦，拜拜！」

容祖兒演唱會丨天后容祖兒澳門開騷　深情演繹最新單曲《九秒九》送上驚喜

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祖兒安撫歌迷

之後，換了衫的祖兒返回台上對觀眾說：「大佬呀，頭先嗰吓我自己都覺得好應，冇事，我食過夜粥，有武功根底。」然後還說笑稱：「不過，頭先如果影到好樣衰嗰啲，唔該唔好擺上網，我哋行型吖！好靚？我唔信你哋，你哋嗰啲黑圖嚟！」

完騷後，祖兒在社交網分享觀眾拍攝的意外片段，稱：「其實我自己都覺得好好笑，連人帶聲跌落坑渠咁，我睇咗好多次，多謝各位扶起我同時又繼續專業嘅夥伴們，Love u」至於經理人霍汶希事後回應稱：「好彩祖兒反應快，最後冇事，台下所有同事都嚇親。」

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