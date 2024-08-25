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財爺網誌｜陳茂波：市場對美國減息期望再度升溫　種種變數下仍需小心評估

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

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陳茂波表示，市場對美國息率開始回落的期望再度升溫。(陳茂波網誌圖片)

財政司司長陳茂波今日（25日）表示，美國聯儲局官員近月的言論，令市場對美國息率開始回落的期望再度升溫，目前投資者普遍預期聯儲局在今年底前的會議中，將會把利率下調。但他強調，息率何時下調及回落的幅度，其對資產市場壓力的紓緩，以至對本地投資氣氛的影響，在種種變數之下，仍然需要小心評估。

陳茂波今日（25日）發表網誌指，外圍利率走勢一直牽動著環球資金流向及資產市場表現。他提到，美國聯邦儲備局為壓低通脹，自2022年3月開始的16個月內，將聯邦基金利率從近零水平大幅調高到5.25厘至5.5厘水平。持續高企的利率，加上緊張的地緣政治局勢，以及今年多個地方舉行大選等因素，影響了投資市場的風險胃納，也令一些市場的資產價格及資金流向受到頗大壓力。儘管市場自去年底一直憧憬美聯儲今年會多次減息，但至今仍未見有所行動。

本周公布7月出口數據 料增長勢頭可延續

本港經濟數據中，陳茂波指，不乏較好的環節，例如商品出口數字，本港整體出口已連續三個季度錄得按年上升，今年上半年升幅12.2%，是2022年以來最好的上半年。其中，本港對越南及泰國的出口分別升23.5%和32.1%，對美國出口亦升16.6%，足見出口狀況在多個主要市場持續改善。本周，統計處將公布七月份的出口數據，他相信這增長勢頭可以延續。

若出口持續向好、外圍息率回落  今年餘下時間經濟氣氛將可維持平穩

至於零售銷售數字，陳茂波指，在今年第二季內跌幅逐步收窄，即使七月份情況看來未有顯著改善，但今年餘下時間仍有一連串的盛事活動，加上美國減息可能令港元匯率稍為回軟，將支持訪港旅客人數和消費。同時市民就業收入持續增加，對消費意欲亦應有所支撐。他認為，如果出口持續向好，加上外圍息率回落、投資氣氛改善，今年餘下時間的經濟氣氛將可維持平穩。

展望未來，陳茂波認為，仍需全速增強經濟動能，為中長線發展做好部署，包括加快創科的發展和應用，賦能傳統產業，通過更多嶄新的科技應用或創新的商業模式，提高競爭力，帶來更多新客戶及消費；也推動科研和創新在經濟發展中的引領作用，為本港經濟增能添力。

下月出訪澳洲、西班牙、英國  向工商、金融和創科界介紹優勢

陳茂波指，下月他將會出訪澳洲、西班牙、英國等地，向當地工商、金融和創科界介紹香港的營商優勢，並希望促進彼此更多的聯繫和合作。

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