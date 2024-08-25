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香港小姐2024丨15強佳麗七彩高貴晚裝行Catwalk　JW鍾柔美詹天文合唱港姐主題曲

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 16 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

JW王灝兒、鍾柔美、詹天文合唱《2024香港小姐競選》主題曲《Proud To Be A Woman》。

【香港小姐2024/港姐/王灝兒/鍾柔美/詹天文】《2024香港小姐競選》主題曲《Proud To Be A Woman》MV將於明日（8月26日）隆重首播。

《Proud To Be A Woman》由知名音樂人趙增熹作曲、 劉易昇填詞，並由JW王灝兒聯同「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）攜手獻唱。

15強佳麗包括：1號陳紫佟Jessie、2號倪樂琳Ellyn、3號王汛文Candice、4號謝淑怡 Zoie、5號莊曉婷Kimmy、6號李曼思 Adria、7號秦冀雯Yvonne、8號盧凱怡Kerry、9號陳甜甜Rose、10號吳芷靖Clary、11號梁嘉莹Emily、12號鍾翠詩Tracy、13號程姜月Dolores、14號楊梓瑤Amina及15號俞可程Kanis。

在MV中分別以不同顏色的鮮色系華麗晚裝上陣，除展現美態與儀態的Catwalk、還有飄逸感十足的慢鏡特寫鏡頭，既能展現出自信女性美的同時，畫面亦十分唯美。

香港小姐2024丨15位佳麗玩轉海陸空　莊曉婷爆喊自責：好多嘢做得唔好

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香港小姐2024丨JW低胸晚裝登場

JW、Yumi和Windy亦先後以兩大不同風格造型亮相，分別是白色系的「自信閃耀Woman」團隊服，及展現個人特色的Solo服。

3人當中，以JW的造型最為搶眼，JW先以黑色閃石緊身晚裝造型坐在寶座上Sharp醒亮相，配以舞台華麗射燈及霸氣甫，相當Impressive。

之後，她換上白色低胸露肩晚裝的她，裙襬上佈滿雪紡Ruffle，感覺猶如披了嫁衣。

最新影片推介：梁靖琪專訪

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香港小姐2024丨Yumi Windy散發仙氣

Yumi和Windy則分別以紅、白裝型上陣，造型既具青春氣息，亦散發仙氣。

日前無綫娛樂新聞台直擊JW、Yumi和Windy錄音情況，3位受訪時笑言歌曲風格猶如主題樂園公主歌曲，又謂錄音時腦中浮現出城堡、煙花、公主裙等不同畫面。

JW說：「我自己好鍾意，我平時都聽開呢個類型嘅歌，同埋覺得好配合成件事，加埋啲歌詞真係好有畫面，真係有種Proud To Be A Woman嘅感覺！」還指由於整首都是英文歌，她有特別留意歌詞的咬字和發音。

至於Yumi說：「有好夢幻嘅感覺，好開心可以唱到。」Windy則自爆兒時曾有港姐夢：「我細個係想參選港姐，大個就冇咗呢個諗法，但好開心可以唱到呢首歌。」

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