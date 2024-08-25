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施政報告｜李家超料美國減息後投資者會大展拳腳　陳茂波：若長期執行百分百貸款計劃或涉道德風險

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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特首李家超今日早上到旺角一間學校出席第二場地區諮詢會。(李家超fb圖片)

新一份《施政報告》將於10月發表，特首李家超今日（25日）早上到旺角一間學校出席第二場地區諮詢會。有來自中小企的市民就希望，政府可以重推百分百貸款計劃，以及延長還息不還本的期限，以支援中小企。財政司司長陳茂波表示，特區政府全力支持中小企，而百分百擔保貸款計劃當年推出，是基於疫情來襲的一個非常時期舉措，現時已出現130多億元壞帳，如作為一個措施長期執行，當局要小心考慮，因當中可能牽涉一些道德風險。不過他強調，特區政府擔保八成和九成的貸款計劃，會一直延續到2026年3月。

李家超：個別行業正適應「轉型期」、「洗牌期」

李家超指，在疫情後，應該先增加人流，財氣自然來，提到香港經濟雖然正增長3%，但個別行業在現時正適應「轉型期」和「洗牌期」，面對挑戰。他強調，「搞活人流」必然是其政策，在不同領域，都會「取人所長，去人所短」， 會學習及吸收任何好的經驗。

有來自中小企市民倡重推百分百貸款計劃

在諮詢會上，本身是經民聯成員的香港工商協進聯盟創會會長吳日峰指，政府可以繼續推行百分百貸款計劃，以及延長還息不還本的期限，以支援中小企，他又指，香港需要新經濟動力，香港有能力做好「ESG」，即環境、社會和管治的認證，很多內地公司經香港取得認證、並在內地設廠，認為香港有條件將其發展成經濟動力。

連鎖店經營者魏女士指，零售處境艱難，希望政府可提供及時的支持。現時不少港人北上消費，希望港府向中央爭取讓廣州人一簽多行，但香港亦要搶消費，促進來港消費，建議港府再派消費券，讓市民留港消費。大部分司局長都有出席，現場有超過120人參加諮詢會。

李家超會後表示，香港整體的經濟情況是正面發展，最新公布的近一季經濟增長大約有3%的正增長，現時正增長的勢頭，當局分析是會持續的，再加上兩日前美國聯邦儲備局亦說明減息的時機已到來，所以有很多分析和這方面的專家都評估，很可能九月就開始。他指，無論如何，減息會對香港有幫助，企業或投資者看到息口見頂，亦更有信心大展拳腳。

李家超指，香港正經歷轉型期，其間會有更替，即是可能有某些店鋪新開設，亦可能有店鋪結業。「這個轉型期和更替期，哪一個行業或公司有特別困難，我們會盡量幫助。但在大環境、在我們的評估，有很多優惠措施，包括國家的惠港政策，都會一一推出，所以我們覺得經濟動力應該可以持續。」他說，如果從數字來看，現時在香港成立的公司數目是歷來新高，首半年，（本地）公司數目有144萬間，按月平均增長大約1萬多間。亦有些是因為投資推廣署的工作，令他們來港開業。例如過去來說，投資推廣署比以往同期招徠的企業上升了40%，帶來380億元投資和3500多個就業機會。

李家超指︰

在轉型期和「洗牌期」，有公司會結業，但亦有一些，特別是海外公司來港，包括美國輕奢環保鞋履品牌Vivaia來港開業，美國知名鞋店Hoka在香港開概念店，蘇格蘭威士忌Macallan公司亦在中環開旗艦店。飲食方面，日本的牛肉飲食店「山牛」來港，亦有一些拉麵店，我看報章，見到有大阪燒連鎖店來港推廣，亦有台灣燒肉店等。

陳茂波說，政府從多方面支持中小企，除了資金周轉方面，亦為他們推廣業務，幫助他們發展，包括有不同基金，亦有舉辦本地展覽和一些外展推銷活動。另外亦從中小企的升級轉型提供幫助，包括數碼轉型方面，當局會一直留意和評估這些政策措施的效果，適時作出檢討。

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