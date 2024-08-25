美食推介｜西營盤溫馨人情味濃居酒屋　根據客人喜好DIY獨特菜單

西營盤地鐵站一出走上一段小斜路，在高街的一間地鋪找到居酒屋「九鬼」，非熱門探店地、也非市中心，連地圖上也找不到此店，老闆更笑言這直頭是「隱蔽」小店。儘管如此，不同階層的人也會有方法找到來這裡，律師、大學教職員、上市公司老闆等，除了食物的品質，些許是被店內的溫馨人情味所吸引。

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有別於大集團的經營模式，除了餐牌上的選擇外，「九鬼」提供為食客「度身訂造」的餐單，只要提出預算的價錢，師傅會為其提供最好品質的食物，豐儉由人，多了一份彈性。興之所至，老闆、侍應與客人舉杯暢飲到凌晨，或許在這裡，他們可以放下各自的身份與壓力，只為盡情享受當晚，也是為何在非熱門地，也聚集到眾多的熟客fans、探店情侶。

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「九鬼」內的裝潢是濃濃的居酒屋格調，座位寬敞，而且更有罕見的室外用餐地，別緻的樹木裝飾鋪設在外，隨著不同節日的來臨而作出相對的擺設，定期提供不同的新鮮感，形成與室內不同的風格，滿足不同的客人需求。

櫻花木煙燻封門柳，此部位的肉質結實，而且帶濃濃的肉香，經櫻花木的煙燻下，食到牛肉最天然的味道；西京燒銀鱈魚，師傅特意將其風乾數天，經香煎後的魚身入口後有著咸香味，如欲一試的食客要特意在中午過來，因為只是午餐限定。

▲ 櫻花木煙燻封門柳。

是日也一嚐「九鬼」的刺身，跟師傅透露個人喜好，再加上一些時令的食材，呈現出一份精緻吸睛的壽司及剌身拼盤。

▲ 師傅可根據個人喜好，再加上一些時令的食材，為食客呈現出一份精緻吸睛的壽司及剌身拼盤。

小編熱愛串燒，每次去居酒屋也會點的，雞翼、牛舌等自然是必試之選，而「九鬼」更難得地有鱔肉，自然不可錯過，整體串燒火喉控制得恰到好處，串燒出來不乾不柴，實屬不易。當中最愛鱔肉，厚切，熟度剛剛好，入口爽彈，鱔皮極之香脆。

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