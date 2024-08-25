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親子關係｜4成家長每星期至少與孩子衝突一次　1成會掟東西或有肢體衝突

社會

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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（女青提供）

香港基督教女青年會（女青）調查發現，4成家長每星期至少與孩子發生一次衝突，亦礙於習慣以「假妥協」去結束衝突，導致衝突重覆出現。女青指，隨着子女成長，開始有自己的想法，親子要解決問題，父母需學會「溝通式管教」的技巧。

黃太（化名）與女兒從小一開始，不時為食飯問題、玩手機等事情爭吵；黃太認為自己的安排都是最好，女兒就時常不遵守規則、挑戰母親的底線，由此引發口角等衝突，一星期最少數次。黃太指，女兒大多會啞忍和妥協，然後記在心中，負面情緒慢慢累積，無處宣洩，到下次衝突時，脾氣更大，提到母女鬧得最僵的時候，女兒的情緒非常敏感，除了嚎哭，更索性拒絕溝通，而其亦感到很氣餒，不時黯然落淚。黃太其後尋求協助，參加女青賽馬會「親」平氣和計劃，學習放棄原來的服從式管教思維，讓孩子有更多機會發揮及表達，從而了解孩子的內心世界，現兩母女已回到從前「有傾有講」的良好關係。

女青今年1月至5月期間訪問元朗、屯門、深水埗、油尖旺及觀塘五個過去兩年最多虐兒事件報告地區的家長，共收集406份問卷。結果顯示，有92.4%受訪者表示曾與孩子衝突，當中40%最少一星期發生一次衝突，一星期幾次及每天一次或以上的，也分別有24.5%及7%。而引發衝突的原因，最多是「電子產品」及「做功課」均有68.4%，而「學業表現」，亦有43.8%。至於衝突的方式逾9成是口頭爭執，值得關注的是亦有一成是「掟東西」或「肢體衝突」。

調查也發現，有14.3%家長指，衝突過後小孩是「被迫服從」，亦有13.2%人選擇「不了了之」，而進一步分析指出，有82.6%家長表示雙方對立的心態沒有因為衝突結束而靜止，例如有37.5%仍然會擺臉色、有21.1%會逃避接觸，而會延伸「戰場」，在其他事端上繼續責罵的同有21.1%。女青指，家長及孩子普遍亦於衝突後感無助、委屈、憤怒等負面情緒，而非感到釋懷，可見爭執結束時的「妥協」僅屬假象，問題根源未有解決，沒多久便再成為衝突的導火線。

調查同時顯示，75.2%受訪家長並不滿意目前處理親子衝突的方式，有逾半稱因同一衝突重覆出現，亦有26.7%指因孩子變得情緒化。女青賽馬會家庭健康促進中心單位主任施倩俐指出，華人傳統社會強調服從及孝順，小朋友從小被教導要聽長輩說話，因此部分在衝突後選擇與父母妥協，但大多心底裏卻只是被迫，衝突未完全解決下，自然較容易又起其他衝突，家長這種「服從式管教」只會導致惡性循環，提到調查中也有不少家長認為目前處理衝突的方式沒有效，希望尋求協助，如近半希望「學習有效的溝通技巧」及「提升管教技巧」等。她說，隨着子女成長，開始有自己的想法，親子要解決問題，父母需要學會「溝通式管教」的技巧，與孩子真正協商，包括界定分歧、輪流表達感受及關注、羅列可以滿足雙方關注的方案、到最後選擇大家都滿意的方案。

女青於前年開展女青賽馬會「親」平氣和計劃，冀及早識別及介入高親子衝突的家庭，改善親子溝通及處理衝突技巧，學校、教會或社區團體可合作舉辦活動，及轉介有需要的家庭，費用全免。

黃太（左）。（女青提供）

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