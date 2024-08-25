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樂悠咭優惠｜樂悠咭消費全攻略　美心MX指定日子晚市享7折

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 22 分鐘前

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【港鐵／樂悠卡／八達通／長者】即日（8月25日）起，長者乘搭港鐵如要享用政府的$2乘車優惠，需要使用「樂悠咭」。最少14間商戶為樂悠咭持有人提供優惠，下文為大家羅列各項優惠。

八達通卡有限公司早前預告，本周三（28日）首次舉辦「8.28樂悠節」，為全港逾200萬樂悠咭持卡人帶來一系列優惠及現金回饋，詳情有待公布。

永安百貨

逢星期一及二，樂悠咭及長者咭持有人於永安百貨各門市指定部門購買指定貨品，即可享額外95折優惠。

部門指定貨品購物優惠
女裝部、男裝部、鞋部、手袋部、男女戶外服飾部及童嬰世界指定貨品額外95折優惠
寢室用品部指定毛毯 / 被類 / 枕頭 / 枕頭袋/ 床笠 / 被袋 / 毛巾被 / 床上套裝
浴室用品部指定毛巾
家居用品部指定防疫口罩
食品部指定健康食品 / 超級食物 / 蜜糖 / 補充食品
電器部指定電暖毯 / 電暖墊 / 電風扇 / 暖風機 / 暖爐 / 充油式暖爐
廚房用品及餐具部指定濾水器 / 濾芯

大生生活超市

凡購物滿HK$100，出示有效樂悠咭之長者，並用八達通全額付款即享全單9折優惠，推廣期至2024年8月31日。

大家樂

手持樂悠咭的老友記，登記成為長者會員，即可以一日嘆足2次免費奶茶，再額外賞總值$80晚市優惠券。

優惠1：全日任何惠顧即享免費熱奶茶 （1日2次）

領取日期：2024年8月16日至8月27日 （每位長者會員每日最多領取一次，每次2張）

優惠券有效日期：即日

優惠2：$8 晚市優惠券 （10張 ）

領取日期：2024年8月16日至9月30日 （推廣期內每位長者會員最多領取一次，每次10張）

優惠券有效日期：至2024年9月30日

條款及細則︰

1. 優惠2不適用於「慳Gi選系列」、「冬瓜盅小菜二人晚餐」、雲吞雞鍋配豐盛套餐、晚市快餸或任何優惠餐。

2. 各優惠僅限長者會員本人使用。

3. 每次交易只可使用優惠1次，每次只限1款優惠。

4. 優惠適用於收銀處、自助點餐機或大家樂手機應用程式。

5. 優惠不可兌換現金、不可與其他優惠（包括樂賞錢、「長者茶市消費滿$40減$3優惠」及午/晚市長者惠顧滿$30送指定食品）同時使用及不設找續。

6. 大家樂快餐有限公司保留此優惠之最終決定權。

7. 詳情請參閱優惠券內條款及細則。

大快活

樂悠咭／長者咭持有人可申請「快活關愛長者咭」，其後於大快活分店每次消費可享港幣$3現金優惠，每月可享總值港幣$300現金優惠。

惠康、Market Place、3hreesixty

逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於門市購買自家品牌享9折。受有關條款及細則約束。

美心MX

由即日起至12月31日，持長者咭/樂悠咭長者於美心MX分店惠顧任何食品，即可享全日9折；以及每月第一個星期四晚市7折。

一粥麵

凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款之長者，於早／茶巿惠顧一粥麵任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），即可獲茶／啡／熱飲一杯。此優惠不適用於自助點餐機、手機訂餐和網上外賣平台，亦不可與其他優惠共同使用。

南記粉麵

凡滿60歲的顧客出示正本長者咭、樂悠咭或長者八達通，於南記粉麵全線分店，購買任何粉麵（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿或生菜半份。

必勝客 Pizza Hut 

憑長者咭或樂悠咭於堂食惠顧Pizza Hut下午茶套餐，即可享$5折扣優惠。每位長者每次只能享用一次此優惠。

薄餅博士 PHD

在下午茶時段（下午2:30-5:30），凡持有長者咭或樂悠咭的顧客，在PHD進行任何消費（不包括小費和膠袋費），即可以享減$3的優惠。

海天堂

憑長者咭或樂悠卡，以現金或電子支付購買正價產品滿$100，可享$25優惠。注意優惠不適用於購買禮券、現金券及產品券。

錦麗

即日起至12月31日，持有樂悠咭或長者咭之長者，全日於錦麗任何分店惠顧主食或套餐即減$3，優惠以每張樂悠咭或長者咭計算，適用於星期一至日及公眾假期。

茶木 ‧ 台式休閒餐廳 

長者憑樂悠咭或長者咭，全日任何時段於全線茶木分店惠顧主食或套餐，可減$3，優惠以每張樂悠咭或長者咭計算，亦適用於星期一至日及公眾假期。

亞參雞飯

出示樂悠咭或長者咭，於亞參雞飯全線分店惠顧外賣自取，即可享85折優惠。

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