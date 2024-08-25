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公經社科｜李家超：市民可以有不同看法　但當局有責任提出希望建立的社會價值觀

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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特首李家超(中)指，市民可以有不同看法，但當局亦有責任提出希望建立的社會價值觀。。(陳靜儀攝)

教育局日前上載公經社科中三級支援教材，其中性教育部分提及，學生須學習「堅決拒絕婚前性行為」，並簽署「訂立親密界限」承諾書等，被批傳遞不合時宜的價值觀，特首李家超今日（25日）指，市民可以有不同看法，但當局亦有責任提出希望建立的社會價值觀。

李家超今日在出席第二場《施政報告》地區諮詢會後回應指，教育，特別是涉及價值觀、觀念上的問題，不同人士的意見、看法可以很不一樣，但政府有主導性，即是希望建立怎樣的社會，所以教育局有教育局的看法，巿民可以提供其他看法，教育局當然會考慮有關看法。他認為，

長遠來說，教育理念一定要培訓到下一代向着我們希望建立的社會、生活環境、整體社會文化，希望長遠建立對知識、行為的共識，因為社會文化是要共同營造出來的，是細水長流的工作。

另外，在地區諮詢會上，九龍城區委任區議員利哲宏感謝政府投放資源讓少數族裔學中文，希望可進一步引入一些更好的教學法。有中學老師指，校內多SEN學生，部份有資優特質，期望政府投放多些資源，按學生潛質幫助他們發展。

九龍城區委任區議員利哲宏(左)感謝政府投放資源讓少數族裔學中文。(李家超fb圖片)

輔導員李小姐說，大家都會關注學童的精神健康、情緒及壓力，特別在新學期、一開學時，自殺率有時都會較偏高。她問到：「三層應急機制即將會完結，不知道政府會否考慮延長這個三層應急機制呢？」

李家超指，年底機制會有一個檢討，他認為，同時要減少問題的來源，即要重點研究一下，如何令到少些青年需要幫助。

工聯會東區委任區議員梁力指，近期有市民反映每日也聽到詐騙電話，期望有便捷途徑舉報。

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