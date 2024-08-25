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預防罪案｜蕭澤頤：旺角安裝閉路電視已助偵破數宗嚴重罪案　包括管有仿制槍械及行劫案

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發布時間： 1 小時前

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警務處處長蕭澤頤。（資料圖片）

警務處處長蕭澤頤今（25日）在電台節目中表示，警方正陸續於全港十八區的罪案黑點或人流較多的地方安裝閉路電視，其中早前在旺角試行安裝的15個閉路電視，很快便協助偵破幾宗嚴重罪案，包括管有仿制槍械及行劫的案件，年底前會完成安裝合共615部。他強調，安裝閉路電視的最主要目的是防罪、滅罪，利用科技讓治安情況更加完善，符合私隱條例，亦會跟足法例進行，提到其他國家或地方也有類似做法，如新加坡已有超過9萬部閉路電視；而人口達900萬的英國倫敦亦有80萬部，認為香港也要加緊安裝。

至於安裝閉路電視的成本，他稱，不同區域安裝的情况不同，除鏡頭外，部分或涉及安裝路由器、光纖及維修費用等，難講每組鏡頭的成本，惟相信隨科技日益發展，將來價錢會更便宜，強調一定會確保公帑用得其所。

另外，蕭澤頤坦言，招聘警員確實是遇到挑戰，指各行各業亦面對同樣問題，但認為有關情況已有改善，如上年度投考警員的人數增加近4成，未來會不時檢討招募策略，招聘過程亦不會掉以輕心。

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