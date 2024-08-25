宅男女神丨戴祖儀睇演唱會被保安胸襲　Joey受辱感委屈發文憶述經過

▲ 戴祖儀慘被「胸襲」。（經濟日報圖片）

現在29歲的戴祖儀 (Joey) 憑樣子甜美及好身材成宅男女神，可是形象一向開朗活潑的戴祖儀昨晚（8月24日）卻在個人社交平台表示心情不佳求安慰。

戴祖兒在昨晚到亞洲博覽館觀看韓國女團(G)I-DLE演唱會，可是之後她在個人IG以story方式發文指，睇騷時被保安胸襲，寫道：

求安慰事件 話說今天本身歡歡喜喜去睇演唱會 然後因為我拎咗部相機所以要落去樓下寄存 咁我朋友就入咗去先 行返上去 過完個安檢嘅時候 就跟住前面幾個人去入場 當前面入咗去 到我入進去嘅時候 個保安突然之間閂門 然後猛然推我出去 仲要推落我個胸到own咗我出去… 雖然係女保安，但...呢個舉動真係...巧令人...不快

宅男女神丨戴祖儀玩空中瑜伽做高難度動作 為新劇積極操肌塑身【多圖】

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