蝦仔爹哋丨賈思樂憶與盧海鵬合作點滴　曾為頭髮被鵬哥惡作劇撥亂感不快

▲ 賈思樂憶當年與盧海鵬在《歡樂今宵》合作《蝦仔爹哋》的點滴。

一談到盧海鵬（鵬哥）與賈思樂，自然就聯想到當年《歡樂今宵》內經典節目《蝦仔爹哋》。原來緣起是TVB本計劃找鵬哥和鄧英敏搭檔，去拍攝一輯關於賣樓劇情的短片。

但拍攝當日，鄧英敏因突然身體不適，需要找人替代。賈思樂當時是剛加入TVB，在演戲方面不太拿手，口才亦不如鵬哥，但作為新人，他依然被選中代替鄧英敏。

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鵬哥作弄賈思樂

賈思樂坦言，自己對於賣樓的相關知識一無所知，並且在廣東話表達上存在一些困難。鵬哥意識到這一點，所以在拍攝期間常戲弄他，讓賈思樂感到尷尬。賈思樂︰「鵬哥知道我中文水平差，文法又錯，所以我有時講東，鵬哥就話我講西，將我想表達的內容相反，雖然有點嬲，但我又不懂反駁。」

儘管觀眾對於鵬哥逗弄賈思樂的舉動感到可愛，但對於賈思樂來說，他無法反駁，因為鵬哥是前輩，賈思樂心存敬畏。他們這種演繹方式，引起了監製的注意，感受到他們之間的「化學作用」，於是製作出一套圍繞他們的劇集《蝦仔爹哋》。

結果《蝦仔爹哋》迅速受到觀眾的喜愛，劇中賈思樂和鵬哥飾演一對傳統爸爸與剛剛從美國回來的鬼仔，他們的搞笑互動成為劇集的一大看點，但其實在劇集初期，賈思樂卻對鵬哥的惡作劇感到相當生氣。

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大姐明看不過眼出手

賈思樂回憶稱︰「當時我很不喜歡鵬哥經常捉弄我，尤其是在直播的時候，鵬哥知道我非常關注自己的髮型，每次出鏡前我都會花半小時吹頭，但當開拍時，鵬哥總是故意弄亂我的頭髮，讓我看起來像被十號風球吹到的瘋子；其次，我常常穿麻布質地的衣服，鵬哥總是故意把我的衣服弄皺，顯得像幾天沒燙衣服一樣。我雖然很生氣，但又不敢告訴鵬哥，因為鵬哥有時候也挺惡的。」

之後，劇中演員之一的林建明（大姐明）看不過眼，於是為鵬哥改花名做「矇豬眼」，而鵬哥亦改為跟大明姐鬥嘴。賈思樂稱︰「從此，鵬哥就視大姐明為「目標」，而我就能成功逃過再被鵬哥玩弄。」

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至今保持聯絡

日子久了，賈思樂亦都終於勇敢地與鵬哥坦白，說出不喜歡被人弄亂頭髮和衣服，鵬哥聽後笑了起來，更讚賞賈思樂的直率和勇氣。

到後來《蝦仔爹哋》舞台劇，賈思樂邀請了鵬哥參演，鵬哥要求大姐明都一同參出，所以賈思樂就聯絡當時身為心晴行動慈善基金創辦人的大姐明「出山」，雖然大姐明當時已減少幕前演出，但收到賈思樂的邀請，最後都決定參與，合體演出完《蝦仔爹哋》舞台版。

如今已過去了幾十年，鵬哥的身體狀況不如以前，雖然鵬哥現在工作量減少，但賈思樂仍定期與他約會，並衷心希望鵬哥能快樂地生活，身體健康。「我愛你，鵬哥」。

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