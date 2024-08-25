香港小姐丨黃嘉雯歐洲度假大派福利　化身仙子露腰騷腿參加電子音樂節

▲ 黃嘉雯歐洲旅行派福利。

港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）早前放假歐遊，一向大方的她在社交平台大派福利，上載多張旅遊時所拍的照片，大騷白滑長腿和靚背，

黃嘉雯在貼文中分享，她表示到了盛產超巨大檸檬的到意大利南部，當地除有多種檸檬食品，還有不少檸檬紀念品。

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黃嘉雯難抗檸檬魔力

雖然在出發前，Carmaney曾向朋友發誓不會亂買東西，但最終Carmaney還是被檸檬的魅力所吸引，稱：「最後還是敗給了這些可愛的檸檬，這就是檸檬的魔力。還讓我由頭到腳，把檸檬都穿到身上了。」

她總結意大利之旅表示：「消失了一個月，去到這個陌生的國度，沒有認識你的人，沒有太多的行程，沒有一定要回覆的信息，只是簡單的放空，無憂無慮的做自己，只管生活和呼吸，大概是我這趟旅程最大的收穫吧。」

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仙氣打扮現身Tomorrowland

行程緊湊，她離開意大利之後到比利時參加大型音樂節Tomorrowland，該活動前是世界上公認最大與最著名的電音盛會。

Carmaney一連3日都有到場，而且每日以不同造型現身，而且衣服及妝髮造型都是由Carmaney一手包辦，分別燈色為主調蝴蝶仙子、藍色為主調柴霞仙子，以及最後一天銀黑色造型現身，露腰騷腿晒美好身段。

圈中好友黃紫恩、陳凱琳、譚嘉儀等都留言大讚靚女，當中黃紫恩也有去Tomorrowland，不過二人表示可惜場內太多人，彼此沒有在場內碰上。

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