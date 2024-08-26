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校長專訪｜聖若瑟書院校長任內「移民潮挑戰最大」　卸任寄語全港加強中港生融合

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 2 小時前

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月底卸任的聖若瑟書院校長黃婉芬慨歎，近年不少資深教師離職，而新入職及升職教師需參加內地學習團，亦為人手帶來挑戰。（梁偉榮攝）

傳統名校聖若瑟書院校長黃婉芬月底卸任在即，她形容4年校長生涯最大挑戰是移民潮下師生流失，感慨不少資深教師離職，學校要忙於培訓新人，加上近年新教師及升職教師須到內地培訓，為教師人手調動增添挑戰。

近年學界亦面對內地「高才」子女湧入學，黃婉芬表示校內有部分學生須用普通話溝通，為幫助他們融入本地生活，學校有要求新來港學生「3個月內學好廣東話」，並預視全港學校未來要更大力促進內地生與本地生融合。

資深教師離職　忙於培訓新人

黃婉芬自1993年加入聖若瑟書院，當年也正面對一波港人移民潮，她接替退休教師任教中文中史；直至2020年9月由副校長升任校長，她形容過去4年校長生涯最大挑戰性，正是處理新一波移民潮下帶來的師生流失問題。惟她形容自己並非象牙塔出身，加入聖若瑟前曾在電台任職4年，領悟到凡遇困難「唔好咁快say no」，令她出任校長期間更懂得靈活應對世界變化。

受移民潮影響，聖若瑟書院於2020/21學年及2021/22學年退學率均超過1成，同期不少名校退學率亦創新高。黃婉芬透露該校本學年仍有3名教師移民，但相較近年最多一年內流失10名教師，最新師生流失數字已放緩，至高峰期的3、4成。

黃婉芬談到教師離職時分外感慨，在她眼中，不少已離開的教師是學校的棟樑、「好老師」，她亦試過出手挽留，惟「每個人都有自己想法，當他想法可能很堅決的時候，我覺得都要尊重他，那我們就去想辦法培訓新人。」

近年教育局亦額外要求新入職及升職教師參加內地學習團。黃婉芬說，教師可獲更多學習機會，但對學校亦有挑戰，「依家間間學校都有好多新老師，升級老師又有幾個，加埋就有10個、8個」，加上其他教師因傷病請假，學校便需聘請多名代課教師，「學生亦會辛苦啲」。

新來港學生　3個月需學好粵語

近年不少「高才」、「優才」家長帶子女來港升學，部分表明目標要入讀本港名校。黃婉芬形容學生「有入有出」，去年有3名內地生插班，但「睇返（學生姓名）拼音，（內地生）又唔止3個咁少」，料因部分內地生早年入讀本港小學再升中，故無法準確統計全校內地生人數。

黃婉芬指，該校初中生可選擇入讀「普教中」班別，透露部分學生日常溝通也會用普通話，而她任內新增要求新來港內地生在3個月內學懂廣東話「可以跟我用廣東話聊天」，她解釋是幫助學生更快融入本地生活。另外，她任內亦需配合推動國安教育，不諱言該校男生們也不會大聲唱國歌，認為要逐步推動國教，「由陌生到熟悉，慢慢去到欣賞，你話要去到好擁戴，就係下一步。」

展望未來，黃婉芬指香港學校「愈嚟愈多內地生都是不能避免的事實」、「不能夠逃避他們」，認為全港學校下一步都要在中港文化融合方面做得更好，「教廣東話係一個方法，但譬如互相欣賞文化特質，亦要做好。」

記者：馮琪雅

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