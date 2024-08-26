校長專訪｜聖若瑟門生將中文發揚光大最滿足　黃婉芬憂口試取消現「倒流效應」

▲ 中文系出身的黃婉芬談到，見到有學生將中文「發揚光大」感到最滿足。（梁偉榮攝）

中文系出身的聖若瑟書院校長黃婉芬，對於今年起取消的中學文憑試（DSE）中文科說話能力卷（卷四），感到可惜，她認為公開試配合口試，才能更全面考核學生邏輯思辯。她說，該校初中起已有不同說話訓練，形容「聖Jo仔」能言善辯，故取消中文科口試對於該校男生特別不利。

聖若瑟書院校長黃婉芬認為在讀、寫兩卷以外，同時配合口試考核，更有助學生更全面發揮才幹，擔心取消口試後出現的「倒流效應」，即說話練習減少之下，下一代年輕人更不懂得如何正確表達自己。

▲ 黃婉芬在2021年學校籌款活動一口氣游了「50個塘」，是在聖若瑟最開心的一日。（「若瑟環島游」Facebook圖片）

游「50個塘」為校籌款 最開心

文憑試改制，聖若瑟書院在今年仍成功誕下首名「文憑試狀元」，黃婉芬形容是校長生涯完結前的一份「禮物」，「但你話我最開心我一定係游水嗰日」。她所說的是2021年8月15日她在南華會25米泳池來回游「50個塘」，為學校重建計劃籌款，「佢哋話游一個塘就捐幾多錢，啲人估我游一兩個塘就完」，平時甚少做運動的她為了這次籌款，也特意練水21次，最終在個人單項籌得150萬元。

黃婉芬亦談到，在聖若瑟書院任教31年見到學生們學有所成，其中一名學生不只跟隨她的腳蹤入讀中文大學中文系，後來在美國哈佛大學完成東亞語言及文明系博士學位，現時在英國牛津大學教中文，早前亦有份參與涉及中國歷史的紀錄片製作，黃婉芬形容他將中文「發揚光大」，令她最有滿足感。

前年年底校內有兩名學生打鬥，黃婉芬坦言學生在新冠疫情期間習慣在床上「躺平」上課，疫情後需重新習慣面對面社交溝通，亦出現紀律問題。黃婉芬提到，今個暑假的英國學習團有1名學生犯錯，她容讓該名學生自行選擇處分方法，最終該名男生自願做「社會服務令」服務同團學生，黃婉芬見他用心改過，遂豁免扣操行處分。

她認為現時很難透過罰抄罰企等方式讓學生得益，並自評任內守住了聖若瑟自由學習的風氣，平衡學生「自由與自律」。

黃婉芬畢業於中大中文系，22歲初次執教後，曾轉任港台助理節目主任4年，輾轉於28歲重投教育界，29歲起加入聖若瑟書院，直至今年年屆60歲退休，新學年將由聖若瑟書院舊生、現任副校長郭迪民接任校長。黃婉芬將於留在原校暫任代課教師數個月，她說未有不捨之情，未來希望重拾年少時鍾情的戲劇興趣。

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