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中年好聲音丨龍婷避談婚姻狀況　首現身開腔回應與丘亞葵關係

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 52 分鐘前

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龍婷首現身開腔回應與丘亞葵關係。

《中年好聲音》參賽者龍婷早前被爆疑搭上有婦之夫、著名音樂製作人丘亞葵，兩人更被拍到在車廂上親嘴。事後，丘亞葵解釋二人只是朋友關係，至於親吻只屬「Hello Kiss」。

事件爆出後，龍婷一度停工沒有出席任何公開場合，更有傳她被安排停工，疑似被公司雪藏。

事件發生距今一個多月，昨日（8月25日）龍婷首現身電視城，出席《中年好聲音3》錄影。

龍婷與丘亞葵Hello Kiss後首露面　現身電視城為《中年好聲音3》錄影

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首現身開腔回應緋聞

對於與丘亞葵的緋聞一事，她接受傳媒訪問，神情嚴肅多次強調表示：「咁件事已經過咗去喇，我諗都係時候出嚟見返大家，我都唔想再提起，唔想打擾任何人。」又感謝公司對其的支持和諒解，並指會繼續努力做好自己工作。

龍婷又表示已經個幾月沒有回公司，透露工作暫時沒有受影響，並指過去一個月休假做回平時如常做的事。

昨日（8月25日）龍婷首現身電視城，出席《中年好聲音3》錄影。

否認戀情

問到她會否再與丘亞葵聯絡，她表示：「我哋始終都係工作方面嘅聯絡關係，同埋件事（戀情）都唔係事實，同埋已經過咗去，我都唔想再提起去打擾任何人。」

此事令其經一事長一智，龍婷說：「畀我學識到，再熟嘅朋友都要保持距離。」

龍婷否認與丘亞葵戀情。

暗示冇聯絡？

至於緋聞傳出後，她指與丘亞葵沒有溝通，龍婷表示：「冇乜嘢要溝通。」龍婷亦指事件沒有影響心情及食慾，更指這次風波可能有助她唱歌更有感情。

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避談婚姻狀況     

因此緋聞爆出後，龍婷即被「起底」有指她結過婚，有位女兒，她則避談回應：「其實我係2017年喺街唱歌，一路都係唱歌畀大家聽，我冇講過任何私事，以後我都係咁，我會繼續唱歌畀大家聽。」

另外，有指她與丘亞葵的緋聞被傳是支嚳儀爆料，龍婷表示沒有懷疑過支嚳儀，認為她是很努力工作的人。

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