情場必勝心法 坦蕩蕩抑或留一線？

無論是結交朋友或對待另一半，到底應該坦蕩蕩，還是凡事留一線，日後好相見呢？相信兩者都各有支持者。不過，假如大家喜歡在網上結交新朋友，日常交流時最好留有「底線」，以免成為網絡上的主角或焦點，甚至成為被勒索對象，招至金錢損失。

一周接獲61宗裸聊勒索案 涉及金額逾170萬

根據政府數據，今年上半年勒索案件較同期增加近30%，升幅絕大部分來自同屬科技及暴力罪案的「裸聊」（同比超過30%），而學生乃最大受害群組。

此外，警方早前公布單是8月份其中一周，便接獲61宗裸聊勒索案件，涉及金額超過170萬。當中年紀最小的受害人為兩名年僅12歲的中學生，他們分別透過相同的交友應用程式結識騙徒並進行裸聊，期間被騙徒拍下裸露影片，再以公開轉發作威脅，向受害人勒索金錢。

人不可貌相 慎防色字頭上一把刀

據了解，騙徒一般會在社交媒體假扮妙齡少女結識男受害人，然後誘使他們進行裸聊，並錄製整個過程。此外，有騙徒亦會事先向受害人發出超連結，誘使受害人下載能夠偷取電話內通訊錄的惡意程式，再進行裸聊。

當騙徒取得有關片段後，便會威脅受害人把其裸露片段發布於網上或轉發予受害人親友，從而向對方索取點數卡、加密資產或要求轉賬到外地戶口。

切勿進行任何形式的裸聊活動

如果不想成為被騙對象，大家在網上結交朋友時除須小心謹慎，更要堅守「底線」，避免進行高風險的行為，包括：避免把個人的性感照或裸露相片上載到互聯網、不要透過網絡進行任何形式的裸聊活動、切勿點擊不明來歷的超連結或下載程式，同時切勿輕信對方以「真面目」示人。若有懷疑，可要求對方做出指定動作，如舉起三隻手指，以確定聊天對象並非透過影片剪接或人工智能技術合成。

如果想獲得更多有關防騙資訊，記得留意「反詐騙協調中心」網站，或訂閱「反詐騙協調中心騙案警示電郵通訊」，以電郵接收最新的騙案警示，做到有備無患。

（特約）