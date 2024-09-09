情侶講錢傷感情？專家分享健康溝通方法

唔准諗，即刻答：「面對情人，講『金』定講『心』？」早前有平台就金錢觀分歧對情侶關係的影響，以及良好溝通金錢的問題可以如何促進伴侶關係進行調查，當中訪問了1,000名現正處於異性戀情侶關係的香港成年人。結果發現有37%受訪者曾因金錢觀分歧導致情侶關係破裂。

想避免「講錢傷感情」問題，調查指出良好溝通金錢可以讓情侶的關係更加穩固。不過，假如經常見面的情侶都難以就金錢問題建立良好溝通，對於身處異地戀或網戀的情侶是否更具挑戰呢？



未見一面已由情人變成受害人



當然，情侶關係的親疏並非可以實際距離衡量，但現實中有不少騙徒會利用「距離」掩飾其犯罪意圖，實行偷心又偷金，令事主在不知不覺中由情人慘變成網戀騙案的受害人。

在常見的情況中，騙徒會透過社交平台或交友程式尋找目標，透過與受害人交結並展開追求，成為網上戀人關係，繼而以不同藉口，包括需要資金周轉、共同投資、訛稱有貴重禮物從海外寄給受害人，但需付清關費等，騙取受害人的金錢，而期間騙徒與受害人往往從未真正見過面。



「網戀騙案」特點



扮專業人士：騙徒多在網上自稱來自歐美、或於東南亞地區工作的專業人士，如工程師和跨國企業管理層等，以英語與受害人溝通，並以各種藉口向受害人要求金錢。

藉口多多：訛稱需支付巨額醫療費用或急需現金周轉；或訛稱有貴重禮物從海外寄給受害人，但被扣查，需清關費／手續費。

100%未見面：受害人100%從未見過騙徒（無論親身或視像通話），騙徒騙取金錢後，便會取消社交媒體戶口、電話號碼或電郵地址等，和受害人斷絕聯絡。



有圖有聲未必有真相



曾經網上見面如透過視像軟件傾談應該可信吧？人工智能（IA）科技發展速度驚人，其中透過深偽技術（Deepfake）假扮他人的騙案亦時有發生，即使是大型跨國企業亦先後中招。例如早前有一家外國駐港公司的僱員便與「AI上司」進行視像會議，並按其指示匯款約400萬港元到騙徒的指定銀行帳戶。事後該公司發現，騙徒乃透過Deepfake模仿該僱員的上司外貌和聲音，由此足見有圖有聲也未必有真相！



共同投資不一定安全



另外，為了請君入甕，部分騙徒與受害人建立曖昧關係後，會借詞與受害人建立更美好的未來生活，誘使受害人參與虛假投資平台的投資。最初，受害人一般會賺取少量回報，但當其投入更多資金後，便會蒙受巨額損失，而騙徒亦會自此失去蹤影。這類騙案又稱為「殺豬盤」。

假如不想成為「網戀騙案」的受害人，大家在網上結交朋友時應更小心謹慎，例如利用搜尋器搜尋對方社交帳戶放的照片、查看對方帳戶的朋友圈是否有異常，或嘗試與對方視像通話。此外，任何情況下切勿下載不明來歷的應用程式，並提防回報高得不切實際的投資計劃。如果想知道更多「網戀騙案」的資訊，可瀏覽「守網者」網站。

若想獲得更多有關防騙資訊，記得留意「反詐騙協調中心」網站，或訂閱「反詐騙協調中心騙案警示電郵通訊」，以電郵接收最新的騙案警示，做到有備無患。

（特約）