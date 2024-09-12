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網上釣魚成新潮流 掌握關鍵成大贏家

特約

發布時間： 2024/09/12 00:00

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資訊科技普及令大家的生活習慣出現變化，無論是網上購物、線上開會，甚至是遙距工作都將以往實體（線下）進行的事情帶到線上，就連釣魚也不例外。近年，「網絡釣魚」愈趨流行，不過此「釣魚」有別於大家認知的釣魚活動，而是由騙徒扮演釣魚翁，透過手機短訊、電郵等隨機派發「魚糧」，待由市民扮演的大魚願者上釣。

「網絡釣魚」又稱為「釣魚攻擊」（Phishing Attack）。騙徒主要透過發放手機短訊、電郵、語音、二維碼等作餌，誘騙你上當。過程中，騙徒會偽裝電訊商、連鎖零售店的會員奬賞計劃、網上付款服務商、政府部門等機構，以漁翁撒網方式發放電郵或短訊予大家，並聲稱你的帳戶出現異常、積分到期需換領禮品，或需要核實帳戶等，藉此要求你點擊信息內的連結進入假網站，留下帳戶登入憑證、信用卡資料、個人資料等。

誤click連結　Whatsapp帳戶即被騎劫

舉例來說，騙徒可能會偽冒WhatsApp向你發出釣魚式欺詐短訊（SMS），訛稱你的帳戶涉及虛假註冊及買賣帳號行為，誘使你點擊短訊內附的不明連結。

該連結與WhatsApp的網址極為相似，目的是令你誤入該偽冒網站，並騙取你的驗證碼。騙徒會用另一裝置登入你的WhatsApp帳號，要求WhatsApp終端向你發送六位數字「轉移代碼」。如你向騙徒透露「轉移代碼」，騙徒便可騎劫你的帳戶，繼而假冒你向親友發短訊，要求購買點數卡或轉帳。

偽冒對象遍及不同品牌

根據警方年初公布的數字，2023年本港詐騙案錄得39,824宗，較2022年增加11,901宗，上升42.6%。詐騙案涉及金額超過90億港元。當中，「網上購物騙案」為數最多，合共8,950宗，而釣魚騙案則位列第三（4,322宗）。

所謂騙徒的手法層出不窮，他們除會偽冒WhatsApp發短訊外，更曾假扮WeChat、八達通、以及多家連鎖零售商的積分計劃。因此，當大家收到類似信息時應停一停，切勿隨意點擊電郵、短訊或網頁內的超連結，登入任何可疑網站或下載附件。若有懷疑，可在守網者網站「防騙視伏器」或「防騙視伏 App」手機應用程式，輸入可疑網址查核。

如果想獲得更多有關防騙資訊，記得留意「反詐騙協調中心」網站，或訂閱「反詐騙協調中心騙案警示電郵通訊」，以電郵接收最新的騙案警示，做到有備無患。

（特約）

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