新工種襲港　24 x 7年中無休　專家拆解箇中運作

轉眼間8月就快結束，意味暑假即將完結，相信不少大、小朋友都正在趕「尾班車」，在9月開學前出外旅行作最後衝剌。不過，當大家努力抓住暑假的尾巴，有人卻不分晝夜努力「工作」，只為做好角色扮演——假冒官員，從而取得你的信任！

騙徒假冒官員 行騙不分時間

警方透露，本港今年首季的電話騙案宗數，雖然按年及按季分別下跌兩成及三成多，但首季損失金額增加逾3倍，最大一宗假冒官員騙案更涉款達2.6億港元。

據了解，受害人為一名70歲女商人，她於兩年前年接獲自稱「內地官員」電話，指她涉及一宗洗黑錢案。為證明個人清白，騙徒要求女商人開設6個個人戶口，然後下載手機程式，並輸入6個新戶口的號碼和密碼，協助「執法機關」審查其資金來源。

女商人信以為真，將逾億港元分別滙款到6個指定戶口作調查。直至去年底，該假冒「內地官員」聲稱調查將近結束，繳交保證金後可以取回所有款項。惟女商人照辦後，隨即與對方失去聯絡，她方知受騙，故向警方報案。經警方調查後，該筆涉及2.58億港元的巨款已轉帳至44個傀儡戶口。

防騙宣傳車遊走各區 助年輕人裝備自己

事實上，騙徒手法不但層出不窮，詐騙時間亦不分晝夜，可謂24 x 7全天候運作。假如不想成為受害者，遇到可疑情況，可致電「防騙易18222」，與反詐騙協調中心人員聯絡。

另外，「反詐騙協調中心」的「防騙宣傳車」自今年5月9日起已先後於全港各區現身，向市民宣傳防騙資訊，助大家提高防騙意識。車內設有以防騙為主題的互動遊戲，能夠學習辨識最新詐騙手法。而臨近新學年展開，「防騙宣傳車」亦會遊走各家大專院校，向各位年輕人提供最新防騙信息，讓大家及早裝備自己，避免自己及身邊親朋受騙！

如果想獲得更多有關防騙資訊，或了解「防騙宣傳車」最新行程，記得留意「反詐騙協調中心」網站，或訂閱「反詐騙協調中心騙案警示電郵通訊」，以電郵接收最新的騙案警示，做到有備無患。

（特約）