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行山注意｜登山團遭虎頭蜂群襲擊　41歲導遊捨身救學生　全身逾50處螫傷不治

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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【秋季／行山／胡蜂／虎頭蜂／螫傷／身亡/急救方法】不少人喜歡行山，近日台灣有登山團上山時被虎頭蜂攻擊，隨團41歲導遊捨身保護學生而離世。有專家就此建議行山注意事項，尤其市民行山時切勿拍打樹叢，以免驚動蜂群。

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綜合台媒報道，台灣一名41歲導遊洪偉彥在上周四（22日），帶領屏東學生登山團在台東浸水營古道上山，下午在距離台東縣大武鄉加羅板部落出口約2.5公里處時，遭虎頭蜂攻擊。當時洪男看到同行同學被虎頭蜂攻擊，第一時間跑上前協助，叫其他人快走。但他動作過大惹來群蜂攻擊，一度倒地不起，團員有嘗試上前協助，但束手無策。

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直到消防員到場，當時洪男頭部被螫得發腫，背部有超過５０處螫傷，滿佈血洞。他坐在地上但神志仍然清醒，救護人員即時為他注射３支強心針。因身上多處螫傷，洪男在護送下山時痛苦呻吟。送上救護車後情況急轉直下，陷入昏迷，送至醫院搶救後於23日凌晨不治。

其家屬表示，洪男救人行徑很偉大，不捨他就這樣走了；其同事也難過不已，指洪為人熱心，工作盡責且認真。

蜂螫應急4大處理方法

行山期間遭蜜蜂螫傷事件時有發生。本港急症科專科醫生鍾浩然早前接受傳媒訪問時建議，被蜂螫刺傷後應急4大處理方法：

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紅十字會教自救貼士

香港紅十字會亦曾在Facebook發帖提醒，指若在郊外不幸被蜜蜂或其他昆蟲螫傷或咬傷，後果可大可小，輕則即時傷口痕癢、腫脹或疼痛，重則甚至出現呼吸困難或過敏性休克，「記住以下貼士，萬一有咩事都可以幫到身邊人或者自救！」

  • 首先要保持鎮定
  • 如果傷口留有螫針，用卡片或眉鉗將螫針刮走
  • 用清水沖洗傷口
  • 可冷敷傷患處，減輕痛楚和紓緩腫脹
  • 盡快去醫院治理

秋季是出沒高峰期

本港都有虎頭蜂出沒，尤其是秋季是傷人高峰季節。近日有男子在屯門和田邨後山行山時，被蜜蜂攻擊。 香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強接受傳媒訪問表示，

「虎頭蜂出來是一群，起碼十隻、八隻，一起出來攻擊人、螫人。」

他指，虎頭蜂又稱胡蜂，體色鮮明，呈黃黑相間，性情兇猛，體積較普通蜜蜂大，且虎頭蜂護巢性最強，不容許任何騷擾者接近，譬如樹叢、樹洞，千萬不要接近。他建議，市民行山時切勿拍打樹叢，亦不要有任何影響到聲浪或震動。

養蜂專家：疑遭「偵察蜂」攻擊

台灣養蜂專家黃皇龍亦表示，全身呈黑色的蜂多為黑腹虎頭蜂，其生性敏感，加上入秋時是其繁殖季節，當有風吹草動即派出「偵察蜂」群起攻擊。黃皇龍提醒山友如發現「偵察蜂」，切記避免大動作並將身體壓低，再緩緩離開現場。

針對有次事件，新北市動保處分享4項避免虎頭蜂攻擊的守則，

1. 勿亂揮手
千萬不要因為驚慌而盲目揮手，一旦被虎頭蜂認為「有威脅」，就可能遭到蜂群圍攻。最好以衣服或手肘保護頭部，低身向後退出或乾脆繞道而行。

2. 穿淺色長袖衣物、戴淺色帽護頭
虎頭蜂攻擊目標多為黑色、具絨毛、正在移動的動物，故被頭髮覆蓋的頭部易成攻擊目標，建議登山時可穿淺色長袖衣物、戴淺色帽子。

3. 勿噴香水
虎頭蜂喜歡吸食腐敗的果實汁液及味道濃郁的樹汁，上山不宜噴香水，或塗抹氣味濃郁的化妝品。

4. 勿走小徑
在郊區步道健行或爬山時，應盡量在步道上活動，避免前往人較少的地方，像是沒有步道的林區或小徑。

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