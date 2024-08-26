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Emily in Paris｜艾蜜莉時裝大匯演　造型師Marylin預2,500對鞋拍攝

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 41 分鐘前

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不經不覺，於Netflix裏播映的《Emily in Paris》已經來到第4季，雖然此劇每一次播出都被不少人批評為劇情「離地」，但仍無損全球收視高企，而作為一套靚人靚衫的輕鬆愛情小品，該劇絕對令人看得寫意。而剛剛上映的新一季，看得出因為之前大受歡迎，結果今季肯花錢支持該劇的品牌排山倒海而來，由時裝到珠寶陸續有來，可以說是繼《Sex & the City》後，另一齣以時裝為主打的劇集。

這一場舞會是劇中的重頭戲之一，服裝品牌是Nina Ricci，出自設計師Harris Reed的手筆，Lily Collins在她的Instahram裏寫到穿上這件服裝是她的magic moment。（圖片lilycollins ig）

滿地花生的《Emily in Paris》於2020年10月首播，立即成為大家茶餘飯後的話題作，其中一個原因是該劇的監製正是來自《Sex & the City》的Darren Star，加上著名歌手Phil Collins的女兒Lily Collins演出，在靚人靚衫和「花都」的背境下立即成為全球的熱播劇集，而因為該劇空前成功，亦令到劇中演員相繼走紅。

例如曾經當上CHANEL當上男模的Lucas Bravo，飾演劇中的男主角Gabriel而走紅，早前更在Julia Roberts和George Clooney合演的電影《幸福入場券》客串當上前者的男友。

法國女演員Philippine Leroy-Beaulieu佩戴Pomellato Catene系列耳環、手鐲及戒指出席第四季首映禮。（圖片品牌提供）

至於其他角色如飾演公關公司女波士Sylvie的Philippine Leroy-Beaulieu和白頭中佬同事Luc的Bruno Gouery，他倆都成為時裝品牌Schiaparelli和Yohji Yamamoto時裝展上的座上客，大有憑此劇一躍龍門的況味。

至於來到現正播映第四季的頭6集劇情，各大品牌的參與度更是史無前例的多，隨拈來有在劇中網球場上頻頻出現時裝品牌ami的字樣，與及劇情開宗名義為水晶品牌Baccarat和珠寶品牌Boucheron舉行記者招待會等。

Lily Collins穿上Jacquemus的cardigan和Kate Spade綠色格子手袋。（網上圖片）

從中可見這種直入式廣告在劇中將會愈來愈是普及，只要品牌的產品出現得恰當而不突兀，對劇集來說可以說是達至雙羸局面。

造型師有話說

《Emily in Paris》首兩季的造型，由《Sex and the City》的造型師Patricia Field負責劇中人物設定和造型，而由前兩季開始已經由另一位資深的造型師Marylin Fitouissi操刀。

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不要小覷這位早年已經為大導演Luc Besson統籌服裝的她，今次她為「艾蜜莉」和其他劇中人物所準備的衣飾數量比以往的每一季更多，根據Netflix向外宣布為這一季準備了2,500對鞋履，當中有150對是Christian Louboutin的出品，此外，還有350個來自不同品牌的手袋和3,000種首飾。Marylin說：

每一季為《Emily in Paris》打理角色造型都是一個挑戰，在埋首造型設計時我是第一個、同時也是唯一的一位觀眾，因此，我不想感到無聊和沉悶，所以大家在劇中所看到的每一件衣飾，它們都是我夢想的服裝，當然大家都知道劇中的Emily是既買不起、同時家中的衣櫃亦放不下那麼多服裝，但大家不要忘記這是給大家娛樂的影集呢﹗

產品查詢：Valextra（2609 5518）

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