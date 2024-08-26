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東張西望︱力撐被按摩師騙財男友惹網民不解　女友回應：東張西望有刪減一啲片段

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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《東張西望》報道一名宅男情迷年輕按摩師結果被騙80萬元，其女友在報導播出後作回應！

【東張西望/魏柏豪/按摩師】8月22日播出的《東張西望》中，《東張西望》主持魏柏豪訪問現年30歲的肥宅男，宅男道出他被年輕懷孕按摩師騙80萬的經過，他幸獲女友不離不棄，宅男女友更在訪問中語出驚人，直言相信男友不是「衰鹹濕」！

訪問播出後，自稱是事主女友的網民在《東張+》YouTube訪問片下留言回應，並指：「東張西望有刪減一啲片段」。

東張西望︱宅男情迷年輕懷孕按摩師被騙80萬　女友大方原諒：唔係因為衰鹹濕

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東張西望︱「鹹濕男」獲女友不離不棄

Ronald女友阿儀起初知道事件後非常憤怒，但最後依然選擇原諒，她說：「佢（男友）份人都幾好、幾善良，係有啲蠢，但係我覺得佢係以個心去幫人哋，而唔係因為衰鹹濕先信呢個女人。」

阿儀續稱：「其實我都覺得佢幾慘，30幾歲，咁年輕就因畀人呃咗筆錢，仲要為咗幫佢，去借財務公司，搞到自己一身債。」

Ronald一邊還債一邊追債，並感謝女友：「我冇諗過喺呢個環境入面，都仲有咁嘅女朋友。」阿儀回應：「原諒咗，始終佢肯改過自新，我都唔介意陪佢捱一捱。始終佢都咁鍚我、咁愛我。」

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東張西望︱女友回應：東張西望有刪減一啲片段  

Ronald女友阿儀的言論震驚一眾網民，又有人指她蠢、「唔抵幫」！

有自稱是阿儀的網民留下長文回應，強調她與男友交往後，對方已沒有到按摩場所：

我想講返句公道說話，都以一個匿名嘅身份同你地（哋）講，我都唔想去逃避呢件事，既然我上得東張西望，我都想更多人知道呢件事！

首先啦，我都想避免多啲人受騙，我都希望見到呢條片嘅曾小姐唔好一錯再錯、再呃人錢。

另外呢，我都想澄清返一件事，東張西望都有係刪減一啲片段，我同我男朋友拍拖只系（係）一齊咗6個月，而我男朋友同我一齊之後，亦都冇再去呢啲地方，佢之前係去揼邪骨，但絕對沒有x大肚婆。

因為曾小姐有講過，佢自己好愛佢男朋友，亦都想搵錢養個仔，所以先會從事呢種行業（手加口 only） 。

佢喺同我一齊之前，佢都同我坦白一齊（切），我都明白到每個人都有過去。

我都睇到好多網民話我蠢、點解仲唔飛呢個男人，可能我都知道，因為我母愛、我慈悲先至同佢一齊。

我再次強調，我男朋友同我一齊咗之後，已經冇去呢啲地方，而呢位技師亦已經好耐冇見過面，但亦一再而三威脅我男朋友去俾錢佢，否則一蚊都唔會俾返佢。

睇到呢度，相信好多網民都會話我好蠢、點解仲唔飛呢個男仔，我承認我男朋友的確衰鹹濕、衰呢件事，但係我想幫佢、為佢發聲，我亦唔係話想幫佢啲咩，但係我想攞返個公道，都希望避免更多人去受（曾小姐）所騙。

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