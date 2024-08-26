升學路向︱鍾柔美DSE失手拒大學Offer 轉讀副學士冀用1年時間尋路向

▲ 鍾柔美選擇留港升學。

【聲夢小花/鍾柔美/Yumi/聖道迦南書院/DSE/HKUSpace/直資/英中】應屆DSE考生鍾柔美（Yumi）在中學校內全班考獲第一，但公開試DSE竟然失手成績未如理想，她亦不願意公開成績。日前她透露原來都有不同大學向她招手，但最終竟然拒絕，轉讀副學士，希望用1至2年時間想清楚自己路向。

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聲夢小花鍾柔美（Yumi）是應屆DSE考生，中學畢業時更考獲全班第一的佳績，但到公開試DSE竟然失手，她坦言對於DSE成績感不開心，亦拒絕透露分數。而日前她透露升學的最終路向，留港升讀HKUSpace（香港大學專業進修學院），即修讀副學士或高級文憑，不過未有透露科目。

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鍾柔美升學︱拒絕大學Offer

Yumi更透露，雖然DSE成績不似預期，但都有很多大學Degree Offer，不過都一一拒絕，她解釋原因指希望用1至2年時間想清楚自己路向：

因為我DSE成績未如理想，其實放咗榜之後有唔同嘅大學Degree Offer，但係我覺得點解唔揀嗰啲，因為我想讀HKUSpace再了解吓，畀多啲時間，多一年、兩年時間，發掘自己想要啲咩，希望大家會支持我。

Yumi放榜前稱，自己目標是想入讀香港城市大學商科，如果DSE放榜成績優異，則會考慮申請香港科技大學或香港大學的商科。不過現在她稱希望用時間去發掘自己興趣，可能商科未必是最終目標。

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鍾柔美學歷｜畢業於聖道迦南每年學費近2.5萬

鍾柔美就讀位於觀塘區的直資男女英文中學基督教中國佈道會聖道迦南書院（簡稱聖道迦南書院），以「3R」教學理念推廣正向教育，配合學校課程及多元化課外活動，令學生在基督教教育和信仰生活下，成為自主學習、正面又充滿自信的學生。

據李家鳴校長指，學校的「3R」教學理念，即尊重（Respect）、責任感（Responsibility）和抗逆力（Resilience），正是體現學校面對新常態下的重要課題，「特別是Resilience（抗逆力），令學生可應付多變的社會。」

學費方面，據校網資料2023至24年度每年學費$24,600，分10期繳交，每月$2,460。學校預告2025年度會加學費，正在等待教育局批准。

▲ 詹天文早前到伯克利音樂學院感受一下。(IG圖片)

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詹天文升學︱對決定去廣州升學不後悔

而另一聲夢小花詹天文（Windy）獲伯克利音樂學院（Berklee College of Music）取錄，並收到獎學金，有望成為顧嘉煇、王力宏、韓國歌手PSY及歐陽娜娜同校師妹。但她最終選擇到廣州星海音樂學院升學，讓不少人感到意外。不過Windy坦言對於決定不會後悔，「人生好多選擇都係要去做，所以喺星海音樂學院讀完之後，我可能會選擇再去美國進修或者讀Master，感受不同地方學習氛圍。」

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