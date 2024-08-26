吳文忻患癌丨吳文忻乳癌復發化療大量脫髮　充滿正能量：自己個病其實沒甚麼大不了

▲ 吳文忻積極抗癌！

【吳文忻／吳忻熹／香港小姐／香港小姐季軍／乳癌】前港姐吳文忻（現名吳忻熹）早前公開自己乳癌復發，並透露癌細胞已擴散至淋巴，積極抗癌的吳文忻接受第三次化療後，開始出現脫髮問題。

昨日（8月25日）吳文忻於社交網展示大堆「髮餅」，並透露沒因脫髮而影響心情：「朋友怕我見到自己啲頭髮甩咁多會情緒低落，放心！我唔會因爲甩頭髮而情緒低落，我預咗佢甩，甩到我頂唔順嘅地步，我會剃㗎喇！」

吳文忻患癌丨100%正能量

某網民留言鼓勵吳文忻，著她盡量放鬆心情，若果感到很辛苦，建議叫醫生開一些放鬆藥給她。

惟吳文忻即回覆網民：「其實自從報導出咗之後，收到海量級的祝福和支持，我現在100%正能量！深信自己好快會好番！同埋自己嘅病其實沒有大不了，仲有大把同路人一齊作戰緊，而且有好多比我嚴重更多！所以不用擔心。」

吳文忻患癌丨吳文忻透露乳癌三期可申請資助 選擇在公立醫院接受治療有原因

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吳文忻患癌丨解釋不剪短頭髮原因

另外，有人建議吳文忻 剪短頭髮， 她即回覆：「剪短紥唔到啲頭髮仲難搞！而家成執咁甩容易執啲！」

近日於社交網撰寫抗癌日記的吳文忻 ，早前分享短片時以雙手梳頭，隨即脫下一束束頭髮，當時她表示：「我終於甩頭髮了！」其後又說：「21/8/2024今日起身一梳頭，WOW! 今日開始甩頭髮了，沒想到我竟然有點兒興奮呢！」

吳文忻患癌丨乳癌復發進行第三次化療 吳文忻開始甩頭髮：我竟然有點兒興奮

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