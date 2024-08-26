  • 32°C
香港時間 : 2024826日 (一) 14:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

吳文忻患癌丨吳文忻乳癌復發化療大量脫髮　充滿正能量：自己個病其實沒甚麼大不了

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

吳文忻積極抗癌！

【吳文忻／吳忻熹／香港小姐／香港小姐季軍／乳癌】前港姐吳文忻（現名吳忻熹）早前公開自己乳癌復發，並透露癌細胞已擴散至淋巴，積極抗癌的吳文忻接受第三次化療後，開始出現脫髮問題。

昨日（8月25日）吳文忻於社交網展示大堆「髮餅」，並透露沒因脫髮而影響心情：「朋友怕我見到自己啲頭髮甩咁多會情緒低落，放心！我唔會因爲甩頭髮而情緒低落，我預咗佢甩，甩到我頂唔順嘅地步，我會剃㗎喇！」

吳文忻患癌丨100%正能量

某網民留言鼓勵吳文忻，著她盡量放鬆心情，若果感到很辛苦，建議叫醫生開一些放鬆藥給她。

惟吳文忻即回覆網民：「其實自從報導出咗之後，收到海量級的祝福和支持，我現在100%正能量！深信自己好快會好番！同埋自己嘅病其實沒有大不了，仲有大把同路人一齊作戰緊，而且有好多比我嚴重更多！所以不用擔心。」

吳文忻患癌丨吳文忻透露乳癌三期可申請資助 　選擇在公立醫院接受治療有原因

點擊圖片放大
+5
+4

吳文忻患癌丨解釋不剪短頭髮原因

另外，有人建議吳文忻 剪短頭髮， 她即回覆：「剪短紥唔到啲頭髮仲難搞！而家成執咁甩容易執啲！」

近日於社交網撰寫抗癌日記的吳文忻 ，早前分享短片時以雙手梳頭，隨即脫下一束束頭髮，當時她表示：「我終於甩頭髮了！」其後又說：「21/8/2024今日起身一梳頭，WOW! 今日開始甩頭髮了，沒想到我竟然有點兒興奮呢！」

吳文忻患癌丨乳癌復發進行第三次化療　吳文忻開始甩頭髮：我竟然有點兒興奮

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：梁靖琪專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽丨梁靖琪生大仔煎熬近20個小時　Toby自認非「虎媽」不追女有原因

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

抗癌勇士丨前港姐吳文忻曾被蘇民峰批面相剋夫　接受整容手術後覓得好老公？
15:48 2024/08/16
抗癌勇士丨前港姐吳文忻曾被蘇民峰批面相剋夫　接受整容手術後覓得好老公？
吳文忻患癌丨吳文忻透露乳癌三期可申請資助 　選擇在公立醫院接受治療有原因
13:19 2024/08/23
吳文忻患癌丨吳文忻透露乳癌三期可申請資助 　選擇在公立醫院接受治療有原因
吳文忻患癌丨乳癌復發進行化療好難捱　吳文忻感動女兒陪伴抗病
12:40 2024/08/20
吳文忻患癌丨乳癌復發進行化療好難捱　吳文忻感動女兒陪伴抗病

你可能感興趣

抗癌勇士丨前港姐吳文忻曾被蘇民峰批面相剋夫　接受整容手術後覓得好老公？
15:48 2024/08/16
抗癌勇士丨前港姐吳文忻曾被蘇民峰批面相剋夫　接受整容手術後覓得好老公？
吳文忻患癌丨吳文忻透露乳癌三期可申請資助 　選擇在公立醫院接受治療有原因
13:19 2024/08/23
吳文忻患癌丨吳文忻透露乳癌三期可申請資助 　選擇在公立醫院接受治療有原因
吳文忻患癌丨乳癌復發進行化療好難捱　吳文忻感動女兒陪伴抗病
12:40 2024/08/20
吳文忻患癌丨乳癌復發進行化療好難捱　吳文忻感動女兒陪伴抗病
娛樂人物職業 演員 香港小姐 乳癌 癌症 化療 正能量

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月26日 時間12:05）
容祖兒演唱會丨升降台突降下容祖兒仆倒　Joey幾乎直跌落台底
容祖兒演唱會丨升降台突降下容祖兒仆倒　Joey幾乎直跌落台底
王晶笑看江湖丨王晶爆《赤裸羔羊》有走光畫面　罕回應曾深深傷害邱淑貞指控
王晶笑看江湖丨王晶爆《赤裸羔羊》有走光畫面　罕回應曾深深傷害邱淑貞指控
法證先鋒VI劇透丨第1集至大結局劇情預告　「滅罪鐵三角」查命案討公道雪冤【不斷更新】
法證先鋒VI劇透丨第1集至大結局劇情預告　「滅罪鐵三角」查命案討公道雪冤【不斷更新】
美食推介｜西營盤溫馨人情味濃居酒屋　根據客人喜好DIY獨特菜單
美食推介｜西營盤溫馨人情味濃居酒屋　根據客人喜好DIY獨特菜單