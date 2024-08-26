綠葉王丨87歲余慕蓮病情起伏直言盼夢中逝去　立遺囑捐贈財產

▲ 余慕蓮決定立遺囑。

87歲藝人余慕蓮在三年前不幸患上肺纖維化，驗出患罕有病症血液炎而入住伊利沙伯醫院ICU，情况更一度危殆，幸好最終大步檻過平安沒事，其後慢慢康復的魚毛姐積極養好身子。

綠葉王丨余慕蓮離開護老院精神爽利 魚毛姐立「平安紙」捐身家：好過被人呃

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望夢中逝去

昨日（8月25日）TVB節目《東張西望》播出預告，當中講到有關余慕蓮病情出現起伏，決定立下遺囑。

魚毛姐身體大不如前，病情出現起伏，她在預告中講到看淡生死：「每個人都會死，我希望死嘅時候係瞓瞓吓覺去咗。」

魚毛姐表示在她還在世的日子裡，決定要立下遺囑，把自己的財產捐贈出去。

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立下遺囑

預告中可見好友米雪、安德尊在魚毛姐身邊陪同接受訪問，之後又陪同她去立遺囑，把自己住的樓宇捐贈到東華三院

片中見魚毛姐接過東華三院的感謝狀時臉帶微笑，一圓自己的心願相當開心。

病情起伏

其實早前魚毛姐接受訪問時指近月覆診，醫生當場勒令她立即入院醫治，她即留院大約一星期，期間醫生建議可嘗試服用一種全新的特效藥，但藥費不輕，每月需花費1萬7千元。

魚毛姐亦有嘗試新藥，惟服用一段時間後，效果一般，不似預期。現在她正嘗試另一種藥物，暫時成效尚算不錯。

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身後事一切從簡

不過生死課題人人終需面對，魚毛姐表示身後事一切從簡：「我冇仔女，都冇後人拜，喪禮不用風光大葬，撒灰到花園，就可以了。」